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https://sputnikarabic.ae/20240314/بوتين-يدعو-المواطنين-إلى-التصويت-بقوة-في-الانتخابات-الرئاسية-1086959539.html
بوتين يدعو المواطنين الروس إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية
بوتين يدعو المواطنين الروس إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيام 15 و16 و17 مارس، مؤكدًا أن مصير روسيا لا يحدده إلا... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T02:09+0000
2024-03-14T02:42+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين في خطابه إلى الروس قبل الانتخابات الرئاسية، والذي بثته القناة الأولى: "من الضروري تأكيد وحدتنا وتصميمنا على المضي قدمًا معًا، حيث أن كل صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية. لذا، أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت خلال الأيام الثلاثة المقبلة".وأضاف أن: "مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة في كل مدينة وبلدة وقرية".كما أشار بوتين إلى أن مواطني البلاد: "لا يتعين عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم، ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا، لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل".وشدد بوتين على أن المشاركة في الانتخابات تعكس المشاعر الوطنية، داعيا المواطنين الروس إلى التماسك للتغلب على التحديات الصعبة.كما لفت الرئيس الروسي إلى أن الجنود الروس على الجبهة سيصوتون في الانتخابات الرئاسية وأن هذا يعد مثالًا للجميع.تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 آذار / مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت لثلاثة أيام، أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر لثلاثة أيام.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية)."
https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-مخاطبا-الروس-قبل-الانتخابات-الرئاسية-الشعب-الروسي-هو-المصدر-الوحيد-للسلطة-في-روسيا-1086958762.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

بوتين يدعو المواطنين الروس إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية

02:09 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 02:42 GMT 14.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيام 15 و16 و17 مارس، مؤكدًا أن مصير روسيا لا يحدده إلا مواطنوها، وأن لكل صوت قيمة وأهمية.
بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين في خطابه إلى الروس قبل الانتخابات الرئاسية، والذي بثته القناة الأولى: "من الضروري تأكيد وحدتنا وتصميمنا على المضي قدمًا معًا، حيث أن كل صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية. لذا، أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
بوتين مخاطبا الروس قبل الانتخابات الرئاسية: الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا
أمس, 22:44 GMT
وأضاف أن: "مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة في كل مدينة وبلدة وقرية".
كما أشار بوتين إلى أن مواطني البلاد: "لا يتعين عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم، ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا، لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل".
وشدد بوتين على أن المشاركة في الانتخابات تعكس المشاعر الوطنية، داعيا المواطنين الروس إلى التماسك للتغلب على التحديات الصعبة.
كما لفت الرئيس الروسي إلى أن الجنود الروس على الجبهة سيصوتون في الانتخابات الرئاسية وأن هذا يعد مثالًا للجميع.
تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 آذار / مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت لثلاثة أيام، أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر لثلاثة أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية)."
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