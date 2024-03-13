https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-مخاطبا-الروس-قبل-الانتخابات-الرئاسية-الشعب-الروسي-هو-المصدر-الوحيد-للسلطة-في-روسيا-1086958762.html
بوتين مخاطبا الروس قبل الانتخابات الرئاسية: الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا
بوتين مخاطبا الروس قبل الانتخابات الرئاسية: الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا، وهذا مكرس في دستور البلاد. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T22:44+0000
2024-03-13T22:44+0000
2024-03-13T23:51+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وألقى بوتين، اليوم، كلمة -بُثت على القناة الأولى الروسية- مخاطبا الروس قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات ستؤثر مباشرة على تطور البلاد في السنوات القادمة.وقال بوتين: "أعزائي المواطنين الروس، أصدقائي الأعزاء. غدًا، 15 مارس/ آذار، ستفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء بلادنا الشاسعة، وسيبدأ التصويت لثلاثة أيام لانتخابات الرئاسة في روسيا. إنها تُعقد في روسيا للمرة الثامنة، مما يظهر عدم قابلية أحد المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية - انتظام الانتخابات".وقال بوتين "أود أن أشدد على أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة في بلادنا. هذا الأمر القانوني الرئيسي مكرس في الدستور. والنقطة الرئيسية فيه هي أنه يتم تحديد مصير الوطن فقط من خلالكم، مواطني روسيا".وأضاف الرئيس الروسي أن الانتخابات هي حدث مهم للغاية، مضيفا: وقد حدد مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، الانتخابات الرئاسية في روسيا ليوم 17 مارس/ آذار. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس/ آذار.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
https://sputnikarabic.ae/20240313/بوتين-إذا-أرسلت-بولندا-قوات-إلى-أوكرانيا-فلن-تغادر-1086925036.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين مخاطبا الروس قبل الانتخابات الرئاسية: الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا
22:44 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 23:51 GMT 13.03.2024)
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الشعب الروسي هو المصدر الوحيد للسلطة في روسيا، وهذا مكرس في دستور البلاد.
وألقى بوتين، اليوم، كلمة -بُثت على القناة الأولى الروسية- مخاطبا الروس قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة في روسيا، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات ستؤثر مباشرة على تطور البلاد في السنوات القادمة.
وقال بوتين: "أعزائي المواطنين الروس، أصدقائي الأعزاء. غدًا، 15 مارس/ آذار، ستفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء بلادنا الشاسعة، وسيبدأ التصويت لثلاثة أيام لانتخابات الرئاسة في روسيا. إنها تُعقد في روسيا للمرة الثامنة، مما يظهر عدم قابلية أحد المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية - انتظام الانتخابات".
وقال بوتين "أود أن أشدد على أن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة في بلادنا. هذا الأمر القانوني الرئيسي مكرس في الدستور. والنقطة الرئيسية فيه هي أنه يتم تحديد مصير الوطن فقط من خلالكم، مواطني روسيا".
وأضاف الرئيس الروسي أن الانتخابات هي حدث مهم للغاية، مضيفا:
"ستؤثر نتائجها مباشرة على تطور البلاد في السنوات القادمة. إنه حدث مهم ومسؤول للغاية. لذلك، بصفتي رئيس الدولة المؤقت، أعتبر من الضروري أن أتوجه إليكم اليوم".
وقد حدد مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، الانتخابات الرئاسية في روسيا ليوم 17 مارس/ آذار.
وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس/ آذار.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد) ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).