https://sputnikarabic.ae/20240314/ترامب-يدعو-دول-أوروبا-إلى-إنفاق-المزيد-من-الأموال-على-أوكرانيا-1086961247.html
ترامب يدعو دول أوروبا لإنفاق المزيد من الأموال على أوكرانيا
ترامب يدعو دول أوروبا لإنفاق المزيد من الأموال على أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T07:01+0000
2024-03-14T07:01+0000
2024-03-14T07:01+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، في رده على سؤال عما إذا كان يعتزم قطع التمويل عن أوكرانيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا، قائلا: "أوروبا تدفع جزءا صغيرا مما ندفعه ويتعين على الدول الأوروبية مجتمعة أن تدفع ذات المبلغ، فهي في خطر أكبر بكثير مما نحن عليه الآن، وتنفق أوروبا نحو أقل من 100 مليار دولار على أوكرانيا".وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، في يونيو/حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20240307/ترامب-يدعو-إلى-إقالة-بايدن-وطرده-من-البيت-الأبيض-1086780277.html
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العالم
ترامب يدعو دول أوروبا لإنفاق المزيد من الأموال على أوكرانيا
دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.
وجاءت تصريحات ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس"، في رده على سؤال عما إذا كان يعتزم قطع التمويل عن أوكرانيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا، قائلا: "أوروبا تدفع جزءا صغيرا مما ندفعه ويتعين على الدول الأوروبية مجتمعة أن تدفع ذات المبلغ، فهي في خطر أكبر بكثير مما نحن عليه الآن، وتنفق أوروبا نحو أقل من 100 مليار دولار على أوكرانيا".
وتابع ترامب، بالقول: "هذا غير عادل وليس عادلا لأمريكا ولدافعي الضرائب الأمريكيين".
وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي(الناتو)، في يونيو/حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.