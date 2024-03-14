عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240314/سمكة-صغيرة-جدا-تصدر-طنين-طائرة-مقاتلة-صور-وفيديو-1086967986.html
سمكة صغيرة جدا تصدر "طنين طائرة مقاتلة"... صور وفيديو
سمكة صغيرة جدا تصدر "طنين طائرة مقاتلة"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ذكر علماء من جامعة شاريتيه الطبية في العاصمة الألمانية برلين، في مقال نشر في المجلة العلمية Proceedings of" "the National Academy of Sciences، أن ذكور الأسماك... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T08:44+0000
2024-03-14T08:48+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/18/1086376193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8a6bcd4c2db72471af4728454dd0f05.jpg
وقال العلماء: "مثل هذه القدرة ليست نموذجا على الإطلاق بالنسبة للحيوانات بهذا الحجم. لشرح آلية ارتفاع الصوت هذا، قمنا بتصوير ثلاث سمكات من هذا النوع في حوض السمك باستخدام التصوير الأسرع من الصوت على الكاميرات التي تلتقط ما يصل إلى 8 آلاف صورة في الثانية. يتم إصدار الصوت بهذه الطريقة بسرعة عالية، حيث رأينا تقلص مثانة السمكة في صورة واحدة فقط".وبما أنه لا يمكن لأي عضلة معروفة أن تنقبض بهذه السرعة، فقد اضطر فريق الباحثين إلى اللجوء إلى التصوير المقطعي المحوسب، واكتشفوا أن الأسماك لديها عضلات خاصة، عندما تنقبض، فإنها تسحب ما يسمى بالغضروف الطبلي الموجود داخل العضلة، وعندما تسترخي بشكل حاد، فإنها تصطدم بمثانة السمكة، ثم تعود إلى وضعها الأصلي.ويعتقد العلماء أن هذه القدرة تساعد الأسماك على التفاعل، حيث إنها تعيش في مياه عكرة ولا يزيد مدى رؤيتها عن 5 سنتيمترات، وعلى مسافة سنتيمتر واحد، تبلغ قوة الصوت منها 147 ديسيبل. وللمقارنة، فإن قوة الصوت الصادرمن المحرك النفاث على مسافة 100 متر هو 140 ديسيبل "فقط"، علاوة على ذلك، فإن الأعضاء التي تولد هذا الصوت تقع على مقربة من جهاز السمع الخاص بالأسماك.ويتساءل العلماء متعجبين: "يظل لغزًا كيف لا تصاب هذه الأسماك بالصمم؟".يعتبر جنس "Danionella" من أسماك "الكارب" ذات الزعانف الشعاعية أحد أصغر الفقاريات في العالم، طول السمكة 10-12 ملم، ليس لها حراشف، وجسمها ورأسها شفافان للغاية بحيث يمكن رؤية دماغها الحي، وهي الأصغر بين جميع أنواع الفقاريات المعروفة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/18/1086376193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e62a0c143c63a2ec5cfd6073db8a7d67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

سمكة صغيرة جدا تصدر "طنين طائرة مقاتلة"... صور وفيديو

08:44 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 14.03.2024)
© Photo / unsplash/Pavel Statsenkoسمكة
سمكة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Photo / unsplash/Pavel Statsenko
تابعنا عبر
ذكر علماء من جامعة شاريتيه الطبية في العاصمة الألمانية برلين، في مقال نشر في المجلة العلمية Proceedings of" "the National Academy of Sciences، أن ذكور الأسماك من نوع "Danionella cerebrum" تصدر أعلى صوت من مقارنة بأي سمكة ذات حجم مماثل.
وقال العلماء: "مثل هذه القدرة ليست نموذجا على الإطلاق بالنسبة للحيوانات بهذا الحجم. لشرح آلية ارتفاع الصوت هذا، قمنا بتصوير ثلاث سمكات من هذا النوع في حوض السمك باستخدام التصوير الأسرع من الصوت على الكاميرات التي تلتقط ما يصل إلى 8 آلاف صورة في الثانية. يتم إصدار الصوت بهذه الطريقة بسرعة عالية، حيث رأينا تقلص مثانة السمكة في صورة واحدة فقط".
وبما أنه لا يمكن لأي عضلة معروفة أن تنقبض بهذه السرعة، فقد اضطر فريق الباحثين إلى اللجوء إلى التصوير المقطعي المحوسب، واكتشفوا أن الأسماك لديها عضلات خاصة، عندما تنقبض، فإنها تسحب ما يسمى بالغضروف الطبلي الموجود داخل العضلة، وعندما تسترخي بشكل حاد، فإنها تصطدم بمثانة السمكة، ثم تعود إلى وضعها الأصلي.
ويعتقد العلماء أن هذه القدرة تساعد الأسماك على التفاعل، حيث إنها تعيش في مياه عكرة ولا يزيد مدى رؤيتها عن 5 سنتيمترات، وعلى مسافة سنتيمتر واحد، تبلغ قوة الصوت منها 147 ديسيبل. وللمقارنة، فإن قوة الصوت الصادرمن المحرك النفاث على مسافة 100 متر هو 140 ديسيبل "فقط"، علاوة على ذلك، فإن الأعضاء التي تولد هذا الصوت تقع على مقربة من جهاز السمع الخاص بالأسماك.
ويتساءل العلماء متعجبين: "يظل لغزًا كيف لا تصاب هذه الأسماك بالصمم؟".
يعتبر جنس "Danionella" من أسماك "الكارب" ذات الزعانف الشعاعية أحد أصغر الفقاريات في العالم، طول السمكة 10-12 ملم، ليس لها حراشف، وجسمها ورأسها شفافان للغاية بحيث يمكن رؤية دماغها الحي، وهي الأصغر بين جميع أنواع الفقاريات المعروفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تحذير مصري بعد تأكيد نتنياهو "حتمية" دخول رفح06:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала