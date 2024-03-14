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https://sputnikarabic.ae/20240314/ضابط-إسرائيلي-الأمريكيون-آخر-من-يريد-حربنا-مع-حزب-الله-ونعتمد-عليهم-في-التسليح-1086963918.html
ضابط إسرائيلي: الأمريكيون آخر من يريد حربنا مع "حزب الله" ونعتمد عليهم في التسليح
ضابط إسرائيلي: الأمريكيون آخر من يريد حربنا مع "حزب الله" ونعتمد عليهم في التسليح
سبوتنيك عربي
صرح العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين آخر من يريد حربا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني"، مشيرا إلى أن... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T08:30+0000
2024-03-14T08:30+0000
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ونقلت صحيفة "جورزاليم بوست" عن كوهين، تصريحات إذاعية تحدث فيها عن سبب عدم تصعيد الحرب مع لبنان، قائلا: "لست متأكدا من أن القيادة الإسرائيلية العليا مستعدة لشن هذه حرب، كما أنني لست واثقا من أن البلاد في وضع القدرة الحقيقية على التعامل مع الحرب ومع حزب الله".وتابع العقيد الإسرائيلي: "بالطبع الأمريكيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، وتعتمد إسرائيل عليهم في تسليح جيشها، لذلك فإن القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق".واختتم كوهين حديثه، قائلاً: "عندما نكون في حالة حرب، فإن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، يدخل بسرعة إلى مخبئه، ومن الواضح أن اغتيال شخصية مثل حسن نصر الله، كافيه لبدء حرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله، على قيد الحياة".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة حماس أو على المقاومة".ونقلت قناة "الميادين" عن نصر الله، خلال خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان، توجيهه رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مفادها أن بلاده "لا يمكنها القضاء على المقاومة، فقد خسرت الحرب، حتى ولو ذهب الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".وأوضح نصر الله أن "اليوم في الشهر السادس، يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب، وواحدة من علامات الهزيمة عند العدو أن الاحتلال يفاوض حماس في الشهر السادس مع الحرب".وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"، على أن "حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط، وكل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تُجمع على وقف العدوان وليس وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار"، متابعا أن "شرط وقف العدوان على غزة أمر عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي".
https://sputnikarabic.ae/20231025/حسن-نصر-الله-يبحث-مع-قادة-المقاومة-الفلسطينية-التنسيق-الدائم-لتحقيق-انتصار-حقيقي-على-إسرائيل-1082430937.html
https://sputnikarabic.ae/20240313/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مسؤوليته-عن-اغتيال-قيادي-في-حركة-حماس-باستهداف-سيارته-في-لبنان-1086936819.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ضابط إسرائيلي: الأمريكيون آخر من يريد حربنا مع "حزب الله" ونعتمد عليهم في التسليح

08:30 GMT 14.03.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
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صرح العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين آخر من يريد حربا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني"، مشيرا إلى أن "إسرائيل قادرة على شن حرب في الجبهة الشمالية لكن التكلفة ستكون باهضة جدا".
ونقلت صحيفة "جورزاليم بوست" عن كوهين، تصريحات إذاعية تحدث فيها عن سبب عدم تصعيد الحرب مع لبنان، قائلا: "لست متأكدا من أن القيادة الإسرائيلية العليا مستعدة لشن هذه حرب، كما أنني لست واثقا من أن البلاد في وضع القدرة الحقيقية على التعامل مع الحرب ومع حزب الله".
وتابع العقيد الإسرائيلي: "بالطبع الأمريكيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، وتعتمد إسرائيل عليهم في تسليح جيشها، لذلك فإن القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2023
حسن نصر الله يبحث مع قادة "المقاومة الفلسطينية" التنسيق الدائم لتحقيق "انتصار حقيقي" على إسرائيل
25 أكتوبر 2023, 07:03 GMT
واختتم كوهين حديثه، قائلاً: "عندما نكون في حالة حرب، فإن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، يدخل بسرعة إلى مخبئه، ومن الواضح أن اغتيال شخصية مثل حسن نصر الله، كافيه لبدء حرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله، على قيد الحياة".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل خسرت الحرب ولا يمكنها القضاء على حركة حماس أو على المقاومة".
ونقلت قناة "الميادين" عن نصر الله، خلال خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان، توجيهه رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مفادها أن بلاده "لا يمكنها القضاء على المقاومة، فقد خسرت الحرب، حتى ولو ذهب الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد للحظة اغتيال قيادي لدى حماس باستهداف سيارته في لبنان... فيديو
أمس, 11:50 GMT
وأوضح نصر الله أن "اليوم في الشهر السادس، يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح سنخسر الحرب، وواحدة من علامات الهزيمة عند العدو أن الاحتلال يفاوض حماس في الشهر السادس مع الحرب".
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله"، على أن "حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط، وكل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تُجمع على وقف العدوان وليس وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار"، متابعا أن "شرط وقف العدوان على غزة أمر عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي".
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