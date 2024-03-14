https://sputnikarabic.ae/20240314/لافروف-الغرب-يريد-عقد-اجتماع-في-برن-بشأن-صيغة-زيلينسكي-وإعطائها-شكلا-غير-قابل-للتغيير-1086996784.html

لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في برن بشأن "صيغة زيلينسكي" وإعطائها شكلا غير قابل للتغيير

لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في برن بشأن "صيغة زيلينسكي" وإعطائها شكلا غير قابل للتغيير

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يريد عقد اجتماع في سويسرا بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا، وإعطاء "صيغة زيلينسكي" شكلاً نهائيًا وغير قابل... 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T18:55+0000

2024-03-14T18:55+0000

2024-03-14T18:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف لافروف على قناة "روسيا 1"، أنه "لديهم فكرة لعقد اجتماع آخر في سويسرا، وليس لدعوتنا، وفي هذا الاجتماع سيحاولون استكمال "صيغة زيلينسكي" بأكملها، وإعطائها شكلاً نهائيًا وغير قابل للنقض وغير قابل للتغيير".وأشار لافروف إلى أنه "بالنسبة لـ "الإنذار النهائي" لفلاديمير زيلينسكي، فلن أناقشه حتى، ومن الغريب بالنسبة لي أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، وقع في هذا الطعم، والآن بدأ في "دفع صيغة زيلينسكي"، وعلى الرغم من أنني شرحت له في يناير/كانون الثاني الفائت في نيويورك (عندما كنا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، طلب عقد اجتماع، وتحدثنا على انفراد) أن هذا "دمية" وسيضيع الوقت".واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".

https://sputnikarabic.ae/20240314/الناتو-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-الصراع-الأوكراني-1086987669.html

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