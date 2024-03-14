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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/لافروف-الغرب-يريد-عقد-اجتماع-في-برن-بشأن-صيغة-زيلينسكي-وإعطائها-شكلا-غير-قابل-للتغيير-1086996784.html
لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في برن بشأن "صيغة زيلينسكي" وإعطائها شكلا غير قابل للتغيير
لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في برن بشأن "صيغة زيلينسكي" وإعطائها شكلا غير قابل للتغيير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يريد عقد اجتماع في سويسرا بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا، وإعطاء "صيغة زيلينسكي" شكلاً نهائيًا وغير قابل... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T18:55+0000
2024-03-14T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف لافروف على قناة "روسيا 1"، أنه "لديهم فكرة لعقد اجتماع آخر في سويسرا، وليس لدعوتنا، وفي هذا الاجتماع سيحاولون استكمال "صيغة زيلينسكي" بأكملها، وإعطائها شكلاً نهائيًا وغير قابل للنقض وغير قابل للتغيير".وأشار لافروف إلى أنه "بالنسبة لـ "الإنذار النهائي" لفلاديمير زيلينسكي، فلن أناقشه حتى، ومن الغريب بالنسبة لي أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، وقع في هذا الطعم، والآن بدأ في "دفع صيغة زيلينسكي"، وعلى الرغم من أنني شرحت له في يناير/كانون الثاني الفائت في نيويورك (عندما كنا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، طلب عقد اجتماع، وتحدثنا على انفراد) أن هذا "دمية" وسيضيع الوقت".واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".
https://sputnikarabic.ae/20240314/الناتو-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-الصراع-الأوكراني-1086987669.html
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روسيا, العالم

لافروف: الغرب يريد عقد اجتماع في برن بشأن "صيغة زيلينسكي" وإعطائها شكلا غير قابل للتغيير

18:55 GMT 14.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يريد عقد اجتماع في سويسرا بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا، وإعطاء "صيغة زيلينسكي" شكلاً نهائيًا وغير قابل للتغيير.
وأضاف لافروف على قناة "روسيا 1"، أنه "لديهم فكرة لعقد اجتماع آخر في سويسرا، وليس لدعوتنا، وفي هذا الاجتماع سيحاولون استكمال "صيغة زيلينسكي" بأكملها، وإعطائها شكلاً نهائيًا وغير قابل للنقض وغير قابل للتغيير".
وأشار لافروف إلى أنه "بالنسبة لـ "الإنذار النهائي" لفلاديمير زيلينسكي، فلن أناقشه حتى، ومن الغريب بالنسبة لي أن وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، وقع في هذا الطعم، والآن بدأ في "دفع صيغة زيلينسكي"، وعلى الرغم من أنني شرحت له في يناير/كانون الثاني الفائت في نيويورك (عندما كنا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، طلب عقد اجتماع، وتحدثنا على انفراد) أن هذا "دمية" وسيضيع الوقت".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكراني
16:07 GMT
وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".
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