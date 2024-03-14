https://sputnikarabic.ae/20240314/محكمة-أمريكية-ترفض-طلب-ترامب-برفض-قضية-الوثائق-السرية-1086999064.html
محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية
محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية
سبوتنيك عربي
رفضت محكمة منطقة كولومبيا للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفض الاتهامات الجنائية في قضية تتعلق بتسييسه... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T22:09+0000
2024-03-14T22:09+0000
2024-03-14T22:09+0000
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وقالت قاضية المنطقة آيلين كانون في أمر صدر يوم الخميس: "بعد استعراض دقيق للطلب، والتقديمات ذات الصلة، والمحاججات التي طرحت خلال الجلسة، تم رفض طلب المدعى عليه بدون محاباة".وفي وقت سابق من اليوم، حضر ترامب جلسة للقضية في فلوريدا.تأتي جهود حل قضية الوثائق السرية في ظل قضايا قانونية أخرى مستمرة تشمل ترامب، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، التي يعتبر ترامب المرشح الجمهوري الرائد لها.
https://sputnikarabic.ae/20230727/ترامب-يواجه-اتهامات-جديدة-في-قضية-الوثائق-السرية-1079488998.html
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ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية
رفضت محكمة منطقة كولومبيا للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفض الاتهامات الجنائية في قضية تتعلق بتسييسه المزعوم للوثائق السرية.
وقالت قاضية المنطقة آيلين كانون في أمر صدر يوم الخميس: "بعد استعراض دقيق للطلب، والتقديمات ذات الصلة، والمحاججات التي طرحت خلال الجلسة، تم رفض طلب المدعى عليه بدون محاباة".
وفي وقت سابق من اليوم، حضر ترامب جلسة للقضية في فلوريدا.
تأتي جهود حل قضية الوثائق السرية
في ظل قضايا قانونية أخرى مستمرة تشمل ترامب، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، التي يعتبر ترامب المرشح الجمهوري الرائد لها.