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محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية
محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية
سبوتنيك عربي
رفضت محكمة منطقة كولومبيا للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفض الاتهامات الجنائية في قضية تتعلق بتسييسه... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T22:09+0000
2024-03-14T22:09+0000
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وقالت قاضية المنطقة آيلين كانون في أمر صدر يوم الخميس: "بعد استعراض دقيق للطلب، والتقديمات ذات الصلة، والمحاججات التي طرحت خلال الجلسة، تم رفض طلب المدعى عليه بدون محاباة".وفي وقت سابق من اليوم، حضر ترامب جلسة للقضية في فلوريدا.تأتي جهود حل قضية الوثائق السرية في ظل قضايا قانونية أخرى مستمرة تشمل ترامب، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، التي يعتبر ترامب المرشح الجمهوري الرائد لها.
https://sputnikarabic.ae/20230727/ترامب-يواجه-اتهامات-جديدة-في-قضية-الوثائق-السرية-1079488998.html
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ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب برفض قضية الوثائق السرية

22:09 GMT 14.03.2024
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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رفضت محكمة منطقة كولومبيا للمنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا الأمريكية طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برفض الاتهامات الجنائية في قضية تتعلق بتسييسه المزعوم للوثائق السرية.
وقالت قاضية المنطقة آيلين كانون في أمر صدر يوم الخميس: "بعد استعراض دقيق للطلب، والتقديمات ذات الصلة، والمحاججات التي طرحت خلال الجلسة، تم رفض طلب المدعى عليه بدون محاباة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
ترامب يواجه اتهامات جديدة في قضية الوثائق السرية
27 يوليو 2023, 23:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، حضر ترامب جلسة للقضية في فلوريدا.
تأتي جهود حل قضية الوثائق السرية في ظل قضايا قانونية أخرى مستمرة تشمل ترامب، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، التي يعتبر ترامب المرشح الجمهوري الرائد لها.
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