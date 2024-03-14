صور طريفة التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع

أشخاص يسيرون أمام أحد المجسمات للترويج لفيلم "Godzilla Minus One"، الحائز على جائزة "الأوسكار" لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
أشخاص يسيرون أمام أحد المجسمات للترويج لفيلم "Godzilla Minus One"، الحائز على جائزة "الأوسكار" لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية.
المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية.
المنتدى التاريخي العالمي "روسيا"، "أسبوع الماسلينتسا"... اليوم الأول من "الماسلينتسا".
المنتدى التاريخي العالمي "روسيا"، "أسبوع الماسلينتسا"... اليوم الأول من "الماسلينتسا".
الباندا كاتوشا (يسار)، مع والدتها ديندين، في أكبر حديقة حيوانات في موسكو.
الباندا كاتوشا (يسار)، مع والدتها ديندين، في أكبر حديقة حيوانات في موسكو.
مشجعو فرنسا يقفون لالتقاط الصور في كارديف، قبل مباراة اتحاد "الرغبي" الدولية بين ويلز وفرنسا.
مشجعو فرنسا يقفون لالتقاط الصور في كارديف، قبل مباراة اتحاد "الرغبي" الدولية بين ويلز وفرنسا.
يحاول البابا فرانسيس، الإمساك بقبعته عندما هبت عليها الرياح في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.
يحاول البابا فرانسيس، الإمساك بقبعته عندما هبت عليها الرياح في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.
الناس يتركون كلابهم خارج مركز اقتراع في لشبونة، البرتغال.
الناس يتركون كلابهم خارج مركز اقتراع في لشبونة، البرتغال.
مشارك في مهرجان التزلج الألبي "Steep Descent" في قازان، روسيا.
مشارك في مهرجان التزلج الألبي "Steep Descent" في قازان، روسيا.