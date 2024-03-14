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صور طريفة التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع
صور طريفة التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا طريفة خلال الأسبوع. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور طريفة التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع

12:43 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 12:53 GMT 14.03.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا طريفة خلال الأسبوع.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

أشخاص يسيرون أمام أحد المجسمات للترويج لفيلم "Godzilla Minus One"، الحائز على جائزة "الأوسكار" لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

أشخاص يسيرون أمام أحد المجسمات للترويج لفيلم &quot;Godzilla Minus One&quot;، الحائز على جائزة &quot;الأوسكار&quot; لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز &quot;الأوسكار&quot; في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Richard A. Brooks

أشخاص يسيرون أمام أحد المجسمات للترويج لفيلم "Godzilla Minus One"، الحائز على جائزة "الأوسكار" لأفضل مؤثرات بصرية في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية.

المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Tobias Schwarz

المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية.

© Sputnik . Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / الانتقال إلى بنك الصور

المنتدى التاريخي العالمي "روسيا"، "أسبوع الماسلينتسا"... اليوم الأول من "الماسلينتسا".

المنتدى التاريخي العالمي &quot;روسيا&quot;، &quot;أسبوع الماسلينتسا&quot;... اليوم الأول من &quot;الماسلينتسا&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti
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المنتدى التاريخي العالمي "روسيا"، "أسبوع الماسلينتسا"... اليوم الأول من "الماسلينتسا".

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

الباندا كاتوشا (يسار)، مع والدتها ديندين، في أكبر حديقة حيوانات في موسكو.

الباندا كاتوشا (يسار)، مع والدتها ديندين، في أكبر حديقة حيوانات في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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الباندا كاتوشا (يسار)، مع والدتها ديندين، في أكبر حديقة حيوانات في موسكو.

© AFP 2023 / Adrian Dennis

مشجعو فرنسا يقفون لالتقاط الصور في كارديف، قبل مباراة اتحاد "الرغبي" الدولية بين ويلز وفرنسا.

مشجعو فرنسا يقفون لالتقاط الصور في كارديف، قبل مباراة اتحاد &quot;الرغبي&quot; الدولية بين ويلز وفرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Adrian Dennis

مشجعو فرنسا يقفون لالتقاط الصور في كارديف، قبل مباراة اتحاد "الرغبي" الدولية بين ويلز وفرنسا.

© AP Photo / Andrew Medichini

يحاول البابا فرانسيس، الإمساك بقبعته عندما هبت عليها الرياح في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.

يحاول البابا فرانسيس، الإمساك بقبعته عندما هبت عليها الرياح في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andrew Medichini

يحاول البابا فرانسيس، الإمساك بقبعته عندما هبت عليها الرياح في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.

© AP Photo / Armando Franca

الناس يتركون كلابهم خارج مركز اقتراع في لشبونة، البرتغال.

الناس يتركون كلابهم خارج مركز اقتراع في لشبونة، البرتغال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Armando Franca

الناس يتركون كلابهم خارج مركز اقتراع في لشبونة، البرتغال.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان التزلج الألبي "Steep Descent" في قازان، روسيا.

مشارك في مهرجان التزلج الألبي &quot;Steep Descent&quot; في قازان، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مشارك في مهرجان التزلج الألبي "Steep Descent" في قازان، روسيا.

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