صور طريفة التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

المستشار الألماني أولاف شولتس، يبتسم خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في برلين، 11 مارس/ آذار 2024، حيث يمكن رؤية جزء من العلم الوطني الماليزي في الخلفية.