https://sputnikarabic.ae/20240315/أوكرانيا-تعتزم-عقد-قمة-سلام-دون-مشاركة-روسيا-1087029819.html

أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا

أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن كييف تدرس عقد قمة السلام الأولى لحل القضية الأوكرانية "حصرا دون مشاركة روسيا"، مشيرا... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T19:11+0000

2024-03-15T19:11+0000

2024-03-15T19:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_0:293:2881:1914_1920x0_80_0_0_850cac07b615994677870968e6abd9b3.jpg

وأضاف غوفكفا أن "أوكرانيا لديها موقف واضح للغاية، وهو لا يتغير، على الرغم من التصريحات التي تم الإدلاء بها، بالمناسبة، ليس هناك الكثير منها، لكنها موجودة بالفعل، وهو أن روسيا يجب أن تشارك بالفعل في هذه المرحلة في بعض الصيغ التي تتعلق بالقمة".ونقلت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية عن غوفكفا قوله "إن روسيا لن تشارك بالتأكيد في قمة السلام العالمية الافتتاحية الأولى".وأشارإلى أنه "إذا كانت روسيا مستعدة لقبول مثل هذه الخطة، فإننا نقول إن هناك فرصة خلال القمة العالمية الثانية للحديث عن طرق وعناصر معينة لمشاركة ممثلي هذه الدولة في الجهود المشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا".وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 8 مارس/ آذار الجاري، أنه يعارض فكرة أردوغان عقد قمة سلام بمشاركة روسيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا، ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية من روسيا الاتحادية.

https://sputnikarabic.ae/20240315/سلطات-كييف-توافق-على-برنامج-لتطوير-اللغة-الأوكرانية-وطمس-الروسية-1087027991.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم