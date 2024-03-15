https://sputnikarabic.ae/20240315/أوكرانيا-تعتزم-عقد-قمة-سلام-دون-مشاركة-روسيا-1087029819.html
أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا
أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن كييف تدرس عقد قمة السلام الأولى لحل القضية الأوكرانية "حصرا دون مشاركة روسيا"، مشيرا... 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T19:11+0000
2024-03-15T19:11+0000
2024-03-15T19:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_0:293:2881:1914_1920x0_80_0_0_850cac07b615994677870968e6abd9b3.jpg
وأضاف غوفكفا أن "أوكرانيا لديها موقف واضح للغاية، وهو لا يتغير، على الرغم من التصريحات التي تم الإدلاء بها، بالمناسبة، ليس هناك الكثير منها، لكنها موجودة بالفعل، وهو أن روسيا يجب أن تشارك بالفعل في هذه المرحلة في بعض الصيغ التي تتعلق بالقمة".ونقلت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية عن غوفكفا قوله "إن روسيا لن تشارك بالتأكيد في قمة السلام العالمية الافتتاحية الأولى".وأشارإلى أنه "إذا كانت روسيا مستعدة لقبول مثل هذه الخطة، فإننا نقول إن هناك فرصة خلال القمة العالمية الثانية للحديث عن طرق وعناصر معينة لمشاركة ممثلي هذه الدولة في الجهود المشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا".وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 8 مارس/ آذار الجاري، أنه يعارض فكرة أردوغان عقد قمة سلام بمشاركة روسيا.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا، ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية من روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/سلطات-كييف-توافق-على-برنامج-لتطوير-اللغة-الأوكرانية-وطمس-الروسية-1087027991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_bd2b0bbe801c3d128bacfa33ac5c21d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أوكرانيا تعتزم عقد "قمة سلام" دون مشاركة روسيا
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيغور غوفكفا، أن كييف تدرس عقد قمة السلام الأولى لحل القضية الأوكرانية "حصرا دون مشاركة روسيا"، مشيرا إلى أن "السلطات الأوكرانية تسمح بمشاركة موسكو في القمة الثانية بشروط معينة".
وأضاف غوفكفا أن "أوكرانيا لديها موقف واضح للغاية، وهو لا يتغير، على الرغم من التصريحات التي تم الإدلاء بها، بالمناسبة، ليس هناك الكثير منها، لكنها موجودة بالفعل، وهو أن روسيا يجب أن تشارك بالفعل في هذه المرحلة في بعض الصيغ التي تتعلق بالقمة".
ونقلت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية عن غوفكفا قوله "إن روسيا لن تشارك بالتأكيد في قمة السلام العالمية الافتتاحية الأولى".
ووفقا له، فإن هدف القمة هو تطوير رؤية مشتركة مع الدول المشاركة لتحقيق السلام في أوكرانيا.
وأشارإلى أنه "إذا كانت روسيا مستعدة لقبول مثل هذه الخطة، فإننا نقول إن هناك فرصة خلال القمة العالمية الثانية للحديث عن طرق وعناصر معينة لمشاركة ممثلي هذه الدولة في الجهود المشتركة لتحقيق السلام في أوكرانيا".
وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 8 مارس/ آذار الجاري، أنه يعارض فكرة أردوغان عقد قمة سلام بمشاركة روسيا.
وكما ذكر الكرملين في وقت سابق، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إلى أنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لفتات مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا، ووفقا له، فإن روسيا لم تكن أبدا ضد حل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، ولكن بشرط ضمانات أمنية من روسيا الاتحادية.