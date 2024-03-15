https://sputnikarabic.ae/20240315/سلطات-كييف-توافق-على-برنامج-لتطوير-اللغة-الأوكرانية-وطمس-الروسية-1087027991.html

سلطات كييف توافق على برنامج لتطوير اللغة الأوكرانية وطمس الروسية

سلطات كييف توافق على برنامج لتطوير اللغة الأوكرانية وطمس الروسية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الثقافة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأوكرانية وافقت على البرنامج الذي طورته وزارة الثقافة لتطوير اللغة الأوكرانية حتى عام 2030، والذي يهدف... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T16:53+0000

2024-03-15T16:53+0000

2024-03-15T16:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت الوزارة على قناتها في "التلغرام"، أنه "وافقت الحكومة على البرنامج الذي طورته وزارة الثقافة وسياسة الإعلام لضمان تطوير وعمل اللغة الأوكرانية حتى عام 2030، ويهدف البرنامج إلى تهيئة الظروف "للتغلب على الترويس (انتشار اللغة الروسية)".وكما هو موضح، يهدف البرنامج أيضًا إلى تطوير اللغة الأوكرانية واستخدامها في جميع مجالات الحياة العامة، بالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على تدابير "للتغلب على عواقب الإبادة اللغوية" ونشر اللغة الأوكرانية في العالم، لم يتم تحديد ما تعنيه الوزارة بالضبط بـ "عواقب الترويس" و"القتل اللغوي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240315/مسؤولون-أمريكيون-يتوقعون-هزيمة-أوكرانيا-إذا-لم-يوافق-الكونغرس-على-المساعدة-الإضافية--1087027157.html

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