عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/اعتراض-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1087031921.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، فجر اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T23:41+0000
2024-03-15T23:42+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في حسابه على "تلغرام"،": "في أجواء مقاطعة كورسك تم اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى.. أشكر قوات الدفاع الجوي".وذكر ستاروفويت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وكتب في حسابه على "تلغرام"،" أنه عند الساعة 0.39 تم تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية وعند الساعة 0.45 تم تدمير طائرة أخرى.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/حاكم-كورسك-الروسية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-في-المقاطعة-1086959749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك

23:41 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 23:42 GMT 15.03.2024)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
تابعنا عبر
أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، فجر اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في حسابه على "تلغرام"،": "في أجواء مقاطعة كورسك تم اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى.. أشكر قوات الدفاع الجوي".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
حاكم كورسك الروسية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المقاطعة
أمس, 03:04 GMT
وذكر ستاروفويت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وكتب في حسابه على "تلغرام"،" أنه عند الساعة 0.39 تم تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية وعند الساعة 0.45 تم تدمير طائرة أخرى.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديوأمس, 22:38 GMTИзраильские пожарные тушат автомобили, поврежденные в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو: سنقضي على حماس وجنرال إسرائيلي سابق يقول "استحالة".. فيديو14 مارس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала