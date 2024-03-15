https://sputnikarabic.ae/20240315/اعتراض-طائرة-مسيرة-أوكرانية-أخرى-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1087031921.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، فجر اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T23:41+0000
2024-03-15T23:41+0000
2024-03-15T23:42+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في حسابه على "تلغرام"،": "في أجواء مقاطعة كورسك تم اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى.. أشكر قوات الدفاع الجوي".وذكر ستاروفويت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وكتب في حسابه على "تلغرام"،" أنه عند الساعة 0.39 تم تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية وعند الساعة 0.45 تم تدمير طائرة أخرى.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/حاكم-كورسك-الروسية-تفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-في-المقاطعة-1086959749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية بمقاطعة كورسك
23:41 GMT 15.03.2024 (تم التحديث: 23:42 GMT 15.03.2024)
أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، فجر اليوم السبت، عن اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في حسابه على "تلغرام"،": "في أجواء مقاطعة كورسك تم اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية أخرى.. أشكر قوات الدفاع الجوي".
وذكر ستاروفويت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي في مقاطعة كورسك دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية، وكتب في حسابه على "تلغرام"،" أنه عند الساعة 0.39 تم تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية وعند الساعة 0.45 تم تدمير طائرة أخرى.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.