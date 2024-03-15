الانتخابات الروسية... آلية التصويت واختيار رئيس البلاد
© AFP 2023 / Vladimir Nikolayevانطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 في نوفوسيبيرسك، روسيا
© AFP 2023 / Vladimir Nikolayev
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تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار 2024. بالإضافة إلى فلاديمير بوتين، يشارك في السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي)، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد").
ووفقا للقانون، لتحقيق الفوز، يتوجب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات. لمعرفة نتائج معالجة الاقتراع، تابع مشروع "سبوتنيك" التفاعلي.
أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
❗️تبدأ عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الروسية، من 15 مارس/ آذار الجاري وتستمر لثلاثة أيام (15-16 -17 مارس).— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 14, 2024
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يتكون التشريع المتعلق بالانتخابات الرئاسية في روسيا من دستور روسيا، والقانون الفيدرالي "بشأن الضمانات الأساسية للحقوق الانتخابية وحق مشاركة مواطني روسيا"، والقانون الفيدرالي "بشأن انتخاب رئيس روسيا" والقوانين التشريعية الأخرى.
لمن يحق الترشح
وفقًا للدستور، فإن أي مواطن روسي يبلغ من العمر 35 عامًا على الأقل، ويقيم بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل، وليس لديه ولم يكن لديه سابقًا جنسية دولة أجنبية، أو تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد حق الإقامة الدائمة على أراضي دولة أجنبية يمكنه أن يصبح رئيسا لروسيا الاتحادية.
ولا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين. ومع ذلك، وفقًا لأحد التعديلات المعتمدة على الدستور في عام 2020، لا ينطبق هذا القيد على الشخص الذي شغل منصب رئيس روسيا، عند دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، ولا تستبعد إمكانية توليه منصب رئيس روسيا للفترات التي يسمح بها الدستور الروسي.
من لا يمكنه الترشح
-الشخص الذي تم إعلان عدم أهليته من قبل المحكمة أو تم احتجازه في السجن بموجب حكم قضائي.
– الشخص المحكوم عليه بالسجن لارتكابه جريمة خطيرة أو خطيرة بشكل خاص ويوجد لديه سجل جنائي غير محذوف في يوم التصويت.
- الشخص المحكوم عليه بالسجن لارتكابه جريمة خطيرة، وتم مسح أو شطب سجله الجنائي، قبل مرور 10 سنوات على تاريخ مسح أو شطب السجل الجنائي.
– الشخص المدان بارتكاب جريمة ذات طبيعة متطرفة، والذي لديه سجل إجرامي غير محذوف في يوم التصويت.
- الشخص المحكوم عليه بالسجن لارتكابه جريمة خطيرة للغاية، والذي تمت إزالة أو شطب سجله الجنائي - قبل مرور 15 عامًا على تاريخ إزالة أو شطب السجل الجنائي.
- الشخص المحكوم عليه بالسجن لارتكاب جرائم معينة.
– المتورط في أنشطة متطرفة أو في أنشطة جمعية عامة أو دينية، أو منظمة أخرى دخل قرار المحكمة بشأن تصفيتها أو حظر أنشطتها حيز التنفيذ قانونيًا.
- المحكوم عليه بالحرمان من الحق في تولي منصب عام لفترة معينة، وما إلى ذلك.
يُحظر على رئيس روسيا، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الفيدرالي، فتح حسابات (ودائع) وامتلاكها، وتخزين الأموال النقدية والأشياء الثمينة في البنوك الأجنبية الموجودة خارج أراضي روسيا.
آليات الانتخاب
يحق لمواطني لروسيا الذين بلغوا سن 18 عامًا في يوم التصويت انتخاب رئيس.
يتمتع المواطن الروسي الذي يعيش أو يقيم خارج أراضي روسيا أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية الروسية وإجرائها بحقوق متساوية مع مواطني روسيا الآخرين في الانتخابات الرئاسية.
لا يحق لمواطن روسيا الذي أعلنت المحكمة عدم أهليته أو المحتجز في السجن بموجب حكم من المحكمة انتخاب الرئيس الروسي.
آليات الترشح
يجوز للأحزاب السياسية ترشيح المرشحين لمنصب رئيس روسيا، وفقًا للقانون الفيدرالي الصادر في 11 يوليو/تموز 2001 "بشأن الأحزاب السياسية"، في المشاركة في الانتخابات، بما في ذلك ترشيح المرشحين أيضًا.
يحق لكل مواطن روسي يتمتع بحقوق التصويت السلبي، بعد النشر الرسمي لقرار الدعوة لانتخابات رئيس روسيا، أن يتقدم بترشيحه لمنصب رئيس روسيا. لدعم الترشيح الذاتي للمرشح، من الضروري إنشاء مجموعة من الناخبين لا يقل عن 500 مواطن روسي، الذين لديهم حقوق التصويت النشطة. يمكن للناخب أن يكون عضواً في مجموعة واحدة فقط من الناخبين التي تم إنشاؤها لدعم الترشيح الذاتي للمرشح.
يجب على المرشح الذي يتم ترشيحه عن طريق الترشيح الذاتي أن يجمع ما لا يقل عن 300 ألف توقيع من الناخبين لدعمه، في حين يجب ألا يكون لدى أحد الكيانات التابعة لروسيا أكثر من 7500 توقيع للناخبين الذين يقع مكان إقامتهم على أراضي هذا الكيان. إذا تم جمع توقيعات الناخبين بين الناخبين المقيمين بشكل دائم خارج أراضي روسيا، فلا يمكن أن يكون العدد الإجمالي لهذه التوقيعات أكثر من 7500 توقيع.
التصويت والانتخابات
بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الروسية، يمكن إجراء التصويت في انتخاب رئيس روسيا لعدة أيام متتالية، ولكن ليس أكثر من ثلاثة أيام. يمكن اتخاذ القرار المحدد في موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ النشر الرسمي (النشر) لقرار الدعوة لانتخابات رئيس روسيا ولا يخضع للمراجعة.
ويتم التصويت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي. إذا كانت منطقة مركز الاقتراع هي مكان إقامة الناخبين الذين تتزامن ساعات عملهم مع وقت التصويت (عند العمل في مؤسسات ذات دورة عمل مستمرة أو على أساس التناوب)، بقرار من لجنة الانتخابات التابعة للكيان التأسيسي في روسيا، قد يتم بدء التصويت في مركز الاقتراع في وقت مبكر، ولكن ليس قبل ساعتين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من قيام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في المشاركة بالتصويت في عملية انتخابات الرئيس الروسي مع عسكريين من مجموعة القوات المشتركة في أحد مراكز الاقتراع بالمنطقة العسكرية الجنوبية. pic.twitter.com/bIcLwnQ89U— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 15, 2024
يمكن للناخب، بغض النظر عن مكان التسجيل، التصويت في أي مكان في البلاد باستخدام آلية التصويت عبر الهاتف المحمول. للقيام بذلك، يتعين عليه تقديم طلب مسبقًا لإدراجه في قائمة الناخبين في موقعه.
في الانتخابات، يمكن أيضا التصويت عن بعد، باستخدام برامج خاصة بالتصويت.
ويعتبر المرشح المسجل الذي حصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت منتخبا. يتم تحديد عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت من خلال عدد أوراق الاقتراع الموجودة في صناديق الاقتراع.
إذا تم التصويت لمرشحين مسجلين في بطاقة الاقتراع ولم يتم انتخاب أي منهم لمنصب رئيس روسيا بناءً على نتائج الانتخابات العامة، تحدد لجنة الانتخابات المركزية إعادة التصويت في انتخاب رئيس روسيا، للمرشحين المسجلين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. ويتم إجراء التصويت بعد 21 يومًا من يوم التصويت في الانتخابات العامة.
📌"سبوتنيك" تسترجع معكم في صور كيف صوت بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية على مر السنين الماضية pic.twitter.com/KCQwbzsVP3— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 15, 2024
بناءً على نتائج التصويت المعاد، يعتبر المرشح المسجل الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات من الناخبين الذين شاركوا في التصويت مقارنة بعدد الأصوات التي تم الإدلاء بها لمرشح مسجل آخر، منتخبًا لمنصب رئيس روسيا. ويجوز إجراء تصويت لمرشح واحد إذا لم يبق سوى مرشح مسجل واحد بعد مغادرة المرشحين المسجلين. في هذه الحالة، يعتبر المرشح المسجل منتخبًا لمنصب رئيس روسيا إذا حصل على 50% على الأقل من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.
إذا أعلن بطلان الانتخابات الرئاسية، أو إذا قام كل من المرشحين المسجلين الذين كان من المقرر إعادة التصويت لهم في يوم إعادة التصويت، بسحب ترشحهم أو انسحابهم لظروف أخرى، أو إذا لم يتم أثناء إعادة التصويت انتخاب مرشح واحد مسجل لمنصب رئيس روسيا، يدعو المجلس الفيدرالي إلى إعادة الانتخابات الرئاسية.
ويتم التصويت في الانتخابات الرئاسية المعادة في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من يوم التصويت في الانتخابات الأولية أو في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من يوم إعلان بطلان الانتخابات.