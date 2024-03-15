https://sputnikarabic.ae/20240315/الحكومة-الألمانية-تتحدث-عن-خلافات-في-وجهات-النظر-بين-شولتس-وماكرون-1087018346.html

الحكومة الألمانية تتحدث عن خلافات في وجهات النظر بين شولتس وماكرون

الحكومة الألمانية تتحدث عن خلافات في وجهات النظر بين شولتس وماكرون

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبستريت، في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، بأنه على الرغم من علاقة الصداقة والثقة بين المستشار الألماني أولاف شولتس... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T13:08+0000

2024-03-15T13:08+0000

2024-03-15T13:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيمانويل ماكرون

روسيا

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وأضاف هيبستريت ردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان الاجتماع المقبل للسياسيين يمكن اعتباره تصالحيا، أنه "على الرغم من أنهما يحبان بعضهما بعضا، ولكن لا تزال هناك صراعات، ولا تزال هناك مواقف مختلفة بين الطرفين".وأشار هيبستريت أن هذه التناقضات لا يمكن حلها من خلال "حب بعضنا بعضا كثيرًا"، فالمهمة الرئيسية للسياسة والدبلوماسية في هذه الحالة هي الطريق إلى موقف مشترك.وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن مخاوف غربية من أن تصل الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بما في ذلك بشأن الصراع في أوكرانيا، إلى درجة تهدد بتقويض الوحدة الأوروبية.وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية في تقريرها أنه من المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين لبحث دعم أوكرانيا.وتابعت الصحيفة في تقريرها أن المفاوضات المرتقبة بين شولتس وماكرون في برلين بمشاركة توسك تهدف إلى خلق مظهر الوحدة والتصميم الغربي على دعم أوكرانيا، لكن قبلها سيعقد زعيما فرنسا وألمانيا اجتماعا ثنائيا.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الخلافات بين شولتس وماكرون بشأن المساعدات لأوكرانيا تحولت إلى عداء مفتوح وسط تصريحات الزعيم الفرنسي حول إرسال قوات إلى أوكرانيا.ووفقا لمصادر الصحيفة من ألمانيا، فإن ماكرون مستعد "للحديث بصرامة" عن أوكرانيا، لكنه لم يتخذ إجراءات كافية مقارنة ببرلين.إعلام غربي: الخلافات بين شولتس وماكرون تتحول إلى عداء مفتوح

https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html

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إيمانويل ماكرون, روسيا