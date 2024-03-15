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الفصائل الفلسطينية تعلق على قرار عباس تشكيل حكومة جديدة
الفصائل الفلسطينية تعلق على قرار عباس تشكيل حكومة جديدة
سبوتنيك عربي
حذرت فصائل فلسطينية مما وصفته بـ"سياسة التفرد" التي تعمق الانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني يعزز هذه السياسة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T16:06+0000
2024-03-15T16:06+0000
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وأكدت أن هذه الخطوة تكشف وجود فجوة كبيرة بين قيادة السلطة الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت "وكالة أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن "الفصائل شددت على أهمية التوافق في هذه المرحلة وجعل مواجهة العدوان وحرب الإبادة والتجويع، هو الأولوية".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، أمس الخميس، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.وعمل مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

الفصائل الفلسطينية تعلق على قرار عباس تشكيل حكومة جديدة

16:06 GMT 15.03.2024
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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حذرت فصائل فلسطينية مما وصفته بـ"سياسة التفرد" التي تعمق الانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني يعزز هذه السياسة.
وأكدت أن هذه الخطوة تكشف وجود فجوة كبيرة بين قيادة السلطة الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت "وكالة أنباء العالم العربي"، اليوم الجمعة، التي أشارت إلى أن "الفصائل شددت على أهمية التوافق في هذه المرحلة وجعل مواجهة العدوان وحرب الإبادة والتجويع، هو الأولوية".
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13:42 GMT
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما رئاسيا، أمس الخميس، بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.
وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، كما شغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كان أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وعمل مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014 برئاسة رامي الحمد الله، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
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