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https://sputnikarabic.ae/20240315/المرأة-الثعلب-تخدع-هجرس-صغير-لإقناعه-على-شرب-الحليب-فيديو-1087025579.html
"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو
"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو
سبوتنيك عربي
حاولت امرأة تدير مركز الحياة البرية في ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية خداع هجرس، لم يتجاوز عمره أيام فقط، حيث قامت بارتداء قناع ثعلب لإقناعه بشرب الحليب. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T14:44+0000
2024-03-15T14:44+0000
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وقالت المديرة إنها ترتدي القناع لأن الثعلب الصغير (الهجرس) لا يرتاح مع البشر.
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"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو

14:44 GMT 15.03.2024
© Sputnik . Maria Devakhina / الانتقال إلى بنك الصورثعلب في قفص في "بيت الثعلب الروسي" في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020
ثعلب في قفص في بيت الثعلب الروسي في مدينة دزيرجينسكي في محافظة موسكو 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© Sputnik . Maria Devakhina
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حاولت امرأة تدير مركز الحياة البرية في ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية خداع هجرس، لم يتجاوز عمره أيام فقط، حيث قامت بارتداء قناع ثعلب لإقناعه بشرب الحليب.
وقالت المديرة إنها ترتدي القناع لأن الثعلب الصغير (الهجرس) لا يرتاح مع البشر.
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