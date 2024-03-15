https://sputnikarabic.ae/20240315/المرأة-الثعلب-تخدع-هجرس-صغير-لإقناعه-على-شرب-الحليب-فيديو-1087025579.html
"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو
"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو
سبوتنيك عربي
حاولت امرأة تدير مركز الحياة البرية في ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية خداع هجرس، لم يتجاوز عمره أيام فقط، حيث قامت بارتداء قناع ثعلب لإقناعه بشرب الحليب. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T14:44+0000
2024-03-15T14:44+0000
2024-03-15T14:44+0000
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وقالت المديرة إنها ترتدي القناع لأن الثعلب الصغير (الهجرس) لا يرتاح مع البشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"المرأة الثعلب" تخدع هجرس صغير لإقناعه على شرب الحليب... فيديو
حاولت امرأة تدير مركز الحياة البرية في ريتشموند في ولاية فيرجينيا الأمريكية خداع هجرس، لم يتجاوز عمره أيام فقط، حيث قامت بارتداء قناع ثعلب لإقناعه بشرب الحليب.
وقالت المديرة إنها ترتدي القناع لأن الثعلب الصغير (الهجرس) لا يرتاح مع البشر.