https://sputnikarabic.ae/20240315/بوتين-يصوت-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-عبر-الإنترنت-1087027807.html

بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت

بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية من خلال خيار التصويت... 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T16:19+0000

2024-03-15T16:19+0000

2024-03-15T16:47+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأدلى بوتين بصوته في مكتبه بمقر إقامته بالقرب من موسكو، حيث ذهب إلى مكتبه، وجلس أمام الكمبيوتر وقام بالتصويت بشكل إلكتروني.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الضربات التي يوجهها العدو على الأراضي الروسية لم ولن تبقى دون عقاب.وأضاف بوتين أن "الهدف الآخر المحتمل لأعمال من هذا النوع هو صرف انتباه شعوبهم وجمهور البلدان الأخرى، التي يحاول نظام كييف استجداء الأموال وجميع أنواع الصدقات منها بشكل مهين، لصرف الانتباه عما يحدث على خط التماس القتالي، حيث تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة بثقة".وقال بوتين خلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "ضربات العدو لم ولن تبقى دون عقاب".ولأول مرة، أصبح بإمكان سكان 29 منطقة الوصول إلى التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للقرار الذي تم اعتماده مسبقًا من قبل لجنة الانتخابات المركزية، حيث ستستخدم 29 منطقة نظام التصويت عن بعد في انتخابات رئيس الدولة، وهي: موسكو، كاريليا، شبه جزيرة القرم، تشوفاشيا، ألتاي، كامتشاتكا، أراضي بيرم، أرخانجيلسك، بيلغورود، فلاديمير، فولوغدا، فورونيج، كالينينغراد، كالوغا، كورسك، ليبيتسك، مورمانسك، نيجني نوفغورود، نوفغورود، نوفوسيبيرسك، بسكوف، روستوف، سفيردلوفسك، تومسك، تشيليابينسك، مناطق ياروسلافل، سيفاستوبول، وكذلك نينيتس أوكروغ المتمتعة بالحكم الذاتي.وسيستمر التصويت حتى الساعة 20:00 يوم 17 مارس/آذار، بالتوقيت المحلي. وشارك ما يقرب من 2.6 مليون روسي في الانتخابات قبل الموعد المحدد لها.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).

https://sputnikarabic.ae/20240315/بوتين-العدو-يحاول-صرف-الانتباه-عن-الوضع-الحقيقي-على-خط-التماس-من-خلال-تنفيذ-استفزازات-1087025681.html

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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024