https://sputnikarabic.ae/20240315/روسيا-تبدأ-بجرد-الاتفاقيات-الدولية-المبرمة-سابقا-لمعرفة-ما-ينسجم-منها-مع-مصالح-البلاد-1087008616.html

روسيا تبدأ بجرد الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا لمعرفة ما ينسجم منها مع مصالح البلاد

روسيا تبدأ بجرد الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا لمعرفة ما ينسجم منها مع مصالح البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده ستحلل جميع الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها وستعمل على إلغاء ورفض الاتفاقيات غير المربحة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T09:00+0000

2024-03-15T09:00+0000

2024-03-15T09:00+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات فيرشينين على هامش الدورة الـ67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا قال خلالها: "هذه مسألة ملحة وهي ناضجة من وجهة نظر جرد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها روسيا في الماضي. بالطبع، أولا وقبل كل شيء، يجب أن ننطلق من مدى تطابقها مع مصالحنا وسياستنا".وبحسب فيرشينين "نتحدث عن عشرات الاتفاقيات ذات الأشكال المختلفة ونحن بحاجة إلى تحليل واضح لكيفية تلبية المصالح الوطنية، ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.وفي وقت سابق، قدمت رئيسة مجلس الفيدرالي، فالنتينا ماتفيينكو، اقتراحًا لمراجعة المعاهدات الدولية وإلغاء المعاهدات غير المربحة.

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