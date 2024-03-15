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بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240315/مسؤولون-أمريكيون-يتوقعون-هزيمة-أوكرانيا-إذا-لم-يوافق-الكونغرس-على-المساعدة-الإضافية--1087027157.html
مسؤولون أمريكيون يتوقعون هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على المساعدة الإضافية
مسؤولون أمريكيون يتوقعون هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على المساعدة الإضافية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن تفشل أوكرانيا في الصراع إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدة إضافية لكييف. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T15:55+0000
2024-03-15T15:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أنه "يتوقع المسؤولون الأمريكيون عدداً من السيناريوهات القاتمة بالنسبة لأوكرانيا، في أسوأ الأحوال، حيث سيتم، حسب قولهم، اختراق القوات الروسية لخطوط الدفاع الأوكرانية".ونقل المنشور عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن الافتقار إلى المساعدة الإضافية لن يفيد أوكرانيا بمرور الوقت، وقد يؤدي إلى انهيار محتمل"، مشيرا إلى أنه "حتى لو تمكنت أوكرانيا من البقاء على قيد الحياة، فسوف نتحدث عن أرواح لا حصر لها لتحقيق ذلك".ووفقا لـ"واشنطن بوست" الأمريكية: "ذكر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا تم قطع التمويل الأمريكي لكييف بشكل دائم، فإن السيناريو الذي ستتبعه أوكرانيا سيعتمد، من بين أمور أخرى، على قدرة كييف على حشد قوات جديدة، ونجاح مبادرات التدريب الغربية، والروح المعنوية العسكرية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240315/الخارجية-الإيطالية-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-يحمل-في-طياته-خطر-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-1087026070.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسؤولون أمريكيون يتوقعون هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على المساعدة الإضافية

15:55 GMT 15.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ذكرت صحيفة أمريكية أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن تفشل أوكرانيا في الصراع إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدة إضافية لكييف.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أنه "يتوقع المسؤولون الأمريكيون عدداً من السيناريوهات القاتمة بالنسبة لأوكرانيا، في أسوأ الأحوال، حيث سيتم، حسب قولهم، اختراق القوات الروسية لخطوط الدفاع الأوكرانية".
ونقل المنشور عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن الافتقار إلى المساعدة الإضافية لن يفيد أوكرانيا بمرور الوقت، وقد يؤدي إلى انهيار محتمل"، مشيرا إلى أنه "حتى لو تمكنت أوكرانيا من البقاء على قيد الحياة، فسوف نتحدث عن أرواح لا حصر لها لتحقيق ذلك".
ووفقا لـ"واشنطن بوست" الأمريكية: "ذكر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا تم قطع التمويل الأمريكي لكييف بشكل دائم، فإن السيناريو الذي ستتبعه أوكرانيا سيعتمد، من بين أمور أخرى، على قدرة كييف على حشد قوات جديدة، ونجاح مبادرات التدريب الغربية، والروح المعنوية العسكرية".

وقال مسؤول أمريكي كبير: "من دون دعم أمريكي إضافي ومستمر، لن يكون هناك مستقبل مشرق لأوكرانيا"، وفقا للصحيفة.

أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الإيطالية: إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يحمل في طياته خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة
15:02 GMT
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.
لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيون
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
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