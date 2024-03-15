https://sputnikarabic.ae/20240315/مسؤولون-أمريكيون-يتوقعون-هزيمة-أوكرانيا-إذا-لم-يوافق-الكونغرس-على-المساعدة-الإضافية--1087027157.html

مسؤولون أمريكيون يتوقعون هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على المساعدة الإضافية

مسؤولون أمريكيون يتوقعون هزيمة أوكرانيا إذا لم يوافق الكونغرس على المساعدة الإضافية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن تفشل أوكرانيا في الصراع إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدة إضافية لكييف. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T15:55+0000

2024-03-15T15:55+0000

2024-03-15T15:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4654e0c578ed8368f6a65e2ca4de4f54.jpg

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أنه "يتوقع المسؤولون الأمريكيون عدداً من السيناريوهات القاتمة بالنسبة لأوكرانيا، في أسوأ الأحوال، حيث سيتم، حسب قولهم، اختراق القوات الروسية لخطوط الدفاع الأوكرانية".ونقل المنشور عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن الافتقار إلى المساعدة الإضافية لن يفيد أوكرانيا بمرور الوقت، وقد يؤدي إلى انهيار محتمل"، مشيرا إلى أنه "حتى لو تمكنت أوكرانيا من البقاء على قيد الحياة، فسوف نتحدث عن أرواح لا حصر لها لتحقيق ذلك".ووفقا لـ"واشنطن بوست" الأمريكية: "ذكر المسؤولون الأمريكيون أنه إذا تم قطع التمويل الأمريكي لكييف بشكل دائم، فإن السيناريو الذي ستتبعه أوكرانيا سيعتمد، من بين أمور أخرى، على قدرة كييف على حشد قوات جديدة، ونجاح مبادرات التدريب الغربية، والروح المعنوية العسكرية".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.لافروف: يوجد ضباط غربيون في أوكرانيا بينهم بريطانيون وفرنسيونوفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا والذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدًا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20240315/الخارجية-الإيطالية-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-يحمل-في-طياته-خطر-اندلاع-الحرب-العالمية-الثالثة-1087026070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم