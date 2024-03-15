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https://sputnikarabic.ae/20240315/لبنان-يسلم-فرنسا-رده-الرسمي-على-مبادرتها-لوقف-التصعيد-مع-إسرائيل-1087030792.html
لبنان يسلم فرنسا رده الرسمي على مبادرتها لوقف التصعيد مع إسرائيل
لبنان يسلم فرنسا رده الرسمي على مبادرتها لوقف التصعيد مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
جددت وزارة الخارجية اللبنانية تأكيدها أن بيروت لا تريد الحرب ضد إسرائيل، وتطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بصورة كاملة وشاملة. 15.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-15T20:47+0000
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واستقبل عبد الله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.ولفتت الوكالة إلى أن بوحبيب، سلم السفير الفرنسي رد لبنان الرسمي على المبادرة الفرنسية الخاصة بوقف التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل على الجبهة الجنوبية.واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.وأرسلت باريس مقترحا إلى الحكومة اللبنانية يتضمن 3 خطوات رئيسية يتم تنفيذها على مدار 10 أيام، تشمل وقف إطلاق النار من الجانبين وسحب مقاتلي "حزب الله" لمسافة 10 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية، ثم استئناف المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود بين الجانبين.يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في عام 2006، على القرار رقم 1701، الذي أعدته واشنطن وباريس، والذي تضمن وقف الحرب على لبنان وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، على أن تفرض الدولة سلطتها في المنطقة دون وجود أي قوة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240314/شكوى-لبنان-بمجلس-الأمن-هل-تساهم-في-وقف-توسع-القصف-الإسرائيلي-بالجنوب-1086993155.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , لبنان, أخبار لبنان

لبنان يسلم فرنسا رده الرسمي على مبادرتها لوقف التصعيد مع إسرائيل

20:47 GMT 15.03.2024
© AP Photo / Evgenia Novozheninaوزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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جددت وزارة الخارجية اللبنانية تأكيدها أن بيروت لا تريد الحرب ضد إسرائيل، وتطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بصورة كاملة وشاملة.
واستقبل عبد الله بوحبيب، وزير الخارجية اللبناني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
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ولفتت الوكالة إلى أن بوحبيب، سلم السفير الفرنسي رد لبنان الرسمي على المبادرة الفرنسية الخاصة بوقف التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل على الجبهة الجنوبية.
واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان
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وأرسلت باريس مقترحا إلى الحكومة اللبنانية يتضمن 3 خطوات رئيسية يتم تنفيذها على مدار 10 أيام، تشمل وقف إطلاق النار من الجانبين وسحب مقاتلي "حزب الله" لمسافة 10 كيلومترات داخل الحدود اللبنانية، ثم استئناف المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود بين الجانبين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في عام 2006، على القرار رقم 1701، الذي أعدته واشنطن وباريس، والذي تضمن وقف الحرب على لبنان وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، على أن تفرض الدولة سلطتها في المنطقة دون وجود أي قوة أخرى.
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