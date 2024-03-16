https://sputnikarabic.ae/20240316/النيجر-تلغي-بمفعول-فوري-اتفاق-التعاون-العسكري-مع-الولايات-المتحدة-1087052833.html
النيجر تلغي "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
النيجر تلغي "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T23:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونشر حساب المجلس العسكري الحاكم عبر منصة "إكس"، بيانًا رسميًا قال فيه، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن قرر إلغاء رسميًا اتفاقيات التعاون العسكري التي تربط البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية".ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، مما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.وكان البنتاغون أعلن في السابع من سبتمبر/أيلول أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240225/خبراء-يكشفون-تفاصيل-الصراع-بين-التنظيمات-الإرهابية-في-أفريقيا-1086398126.html
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النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
النيجر تلغي "بمفعول فوري" اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، أن المجلس قرر إلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة يسمح بتواجد قوات أمريكية داخل أراضي البلاد، وذلك بشكل فوري.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر حساب المجلس العسكري الحاكم عبر منصة "إكس"، بيانًا رسميًا قال فيه، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن قرر إلغاء رسميًا اتفاقيات التعاون العسكري التي تربط البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية".
ونقل البيان عن المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن قوله، إن المجلس "يعلن بمسؤوليته الكاملة، الإلغاء بأثر فوري للاتفاق المتعلق بوضع الأفراد العسكريين الأمريكيين والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية في أراضي جمهورية النيجر".
ويأتي القرار في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع ترأستها مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، وضمت الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا.
وأكد أمادو، أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي ولم يبلغ حكومة البلاد بموعد وصوله أو جدول أعماله.
وللولايات المتحدة نحو 1100 جندي متمركزين في القاعدتين الجويتين والسفارة في نيامي.
وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، مما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.
وكان البنتاغون أعلن في السابع من سبتمبر/أيلول أنه سيعيد تمركز قواته "كإجراء احترازي"، عبر نقل بعض الجنود من قاعدة في العاصمة نيامي إلى قاعدة جوية شمالا في منطقة أغاديز، وذلك غداة إعلان فرنسا سحب قواتها من البلاد.
يذكر أنه في 27 يوليو/ تموز 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.