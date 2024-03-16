https://sputnikarabic.ae/20240316/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087032074.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، في 8 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده ومستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T00:38+0000
2024-03-16T00:38+0000
2024-03-16T00:38+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح الحزب في بياناته، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفوا موقع المرج، وموقع المالكية واستهدفوا تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع الراهب، وتجمّعا آخر في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وقصفوا قوة إسرائيلية أثناء دخولها لثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، وتجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة ".وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على دفعتين على منزل المواطن موسى عبود في حي المنارة في بلدة حولا، حيث أطلق في الغارة الأولى صاروخاً لم ينفجر وفي الثانية صاروخاً دمر المنزل تدميراً كاملاً ولم يسجل وقوع إصابات، وعلى بلدة راميا، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيترون، وحولا، وبساتين مزرعة سرَدَة غربي الوزاني بعدد من القذائف عيار 155 ملم".تأتي هذه التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240315/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1086999529.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني، في 8 بياناتٍ له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده ومستوطنة بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وأوضح الحزب في بياناته، اليوم الجمعة، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله)، قصفوا موقع المرج، وموقع المالكية واستهدفوا تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع الراهب، وتجمّعا آخر في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان، وقصفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وقصفوا قوة إسرائيلية أثناء دخولها لثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة، وتجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة ".
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على دفعتين على منزل المواطن موسى عبود في حي المنارة في بلدة حولا، حيث أطلق في الغارة الأولى صاروخاً لم ينفجر وفي الثانية صاروخاً دمر المنزل تدميراً كاملاً ولم يسجل وقوع إصابات، وعلى بلدة راميا، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيترون، وحولا، وبساتين مزرعة سرَدَة غربي الوزاني بعدد من القذائف عيار 155 ملم".
تأتي هذه التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"
، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.