https://sputnikarabic.ae/20240316/سياسي-أوكراني-القنابل-الانزلاقية-الروسية-تشكل-خطورة-على-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1087050539.html
سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية
سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكر السياسي الأوكراني إيغور لابين، أن أحدث القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة كبيرة على مناطق تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T19:18+0000
2024-03-16T19:18+0000
2024-03-16T19:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لابين في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع يوتيوب: "لقد أتقن الروس إنتاج القنابل الانزلاقية، لقد قلت بالفعل أكثر من مرة إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن مجمعهم الصناعي العسكري قوي للغاية، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".وكما أشار لابين، فإن النوع الجديد من الأسلحة يتفوق على سابقاته في الخصائص التكتيكية والفنية ويمكنه تدمير المناطق المحصنة.وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها. وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-جديد-لنظام-كييف-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1087041934.html
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روسيا
سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية
ذكر السياسي الأوكراني إيغور لابين، أن أحدث القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة كبيرة على مناطق تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لابين في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع يوتيوب: "لقد أتقن الروس إنتاج القنابل الانزلاقية، لقد قلت بالفعل أكثر من مرة إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن مجمعهم الصناعي العسكري قوي للغاية، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وكما أشار لابين، فإن النوع الجديد من الأسلحة يتفوق على سابقاته في الخصائص التكتيكية والفنية ويمكنه تدمير المناطق المحصنة.
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، يوم 13مارس/ آذار الجاري، بأن القنابل الانزلاقية الروسية تشكل تهديدًا مميتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب تضطر أوكرانيا للمخاطرة بأنظمة الدفاع الجوي الغربية على خط المواجهة.
وقال بورتنيك في مقابلة مع "Politeka" على "يوتيوب": "الطحن المنهجي الواسع النطاق لدفاعاتنا من قبل قنابل "KA-500" على مدار أشهر يمكن أن يخلق بالفعل أزمة خطيرة للغاية في الجيش".
وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها.
يستخدم الطيران الروسي قنابل جوية مجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.