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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240316/سياسي-أوكراني-القنابل-الانزلاقية-الروسية-تشكل-خطورة-على-تحصينات-القوات-المسلحة-الأوكرانية--1087050539.html
سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية
سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكر السياسي الأوكراني إيغور لابين، أن أحدث القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة كبيرة على مناطق تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية. 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T19:18+0000
2024-03-16T19:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لابين في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع يوتيوب: "لقد أتقن الروس إنتاج القنابل الانزلاقية، لقد قلت بالفعل أكثر من مرة إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن مجمعهم الصناعي العسكري قوي للغاية، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".وكما أشار لابين، فإن النوع الجديد من الأسلحة يتفوق على سابقاته في الخصائص التكتيكية والفنية ويمكنه تدمير المناطق المحصنة.وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها. وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240316/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-هجوم-إرهابي-جديد-لنظام-كييف-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1087041934.html
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روسيا
روسيا

سياسي أوكراني: القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية

19:18 GMT 16.03.2024
© mynewsonline24قنبلة روسية
قنبلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
© mynewsonline24
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ذكر السياسي الأوكراني إيغور لابين، أن أحدث القنابل الانزلاقية الروسية تشكل خطورة كبيرة على مناطق تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لابين في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع يوتيوب: "لقد أتقن الروس إنتاج القنابل الانزلاقية، لقد قلت بالفعل أكثر من مرة إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن مجمعهم الصناعي العسكري قوي للغاية، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وكما أشار لابين، فإن النوع الجديد من الأسلحة يتفوق على سابقاته في الخصائص التكتيكية والفنية ويمكنه تدمير المناطق المحصنة.
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، يوم 13مارس/ آذار الجاري، بأن القنابل الانزلاقية الروسية تشكل تهديدًا مميتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب تضطر أوكرانيا للمخاطرة بأنظمة الدفاع الجوي الغربية على خط المواجهة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:20 GMT
وقال بورتنيك في مقابلة مع "Politeka" على "يوتيوب": "الطحن المنهجي الواسع النطاق لدفاعاتنا من قبل قنابل "KA-500" على مدار أشهر يمكن أن يخلق بالفعل أزمة خطيرة للغاية في الجيش".
وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها.
يستخدم الطيران الروسي قنابل جوية مجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
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