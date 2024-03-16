https://sputnikarabic.ae/20240316/نسبة-المشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-تبلغ-5711-بالمئة--1087048886.html
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تبلغ 57.11 بالمئة
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تبلغ 57.11 بالمئة
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني بلغت 57.11% حتى الساعة 20:19... 16.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-16T17:41+0000
2024-03-16T17:41+0000
2024-03-16T17:41+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وأفادت لجنة الانتخابات أنه حتى الساعة 20.19 بتوقيت موسكو بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني 57.11%.وذكرت اللجنة، في بيان، "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01% حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
https://sputnikarabic.ae/20240316/برلماني-ليبي-روسيا-قادرة-على-مواجهة-المحاور-السياسية-والعسكرية-وتحالفات-الغرب-ضدها-1087040652.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تبلغ 57.11 بالمئة
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني بلغت 57.11% حتى الساعة 20:19 بتوقيت موسكو.
وأفادت لجنة الانتخابات أنه حتى الساعة 20.19 بتوقيت موسكو بلغت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني 57.11%.
أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 50.02% حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو.
وذكرت اللجنة، في بيان، "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01% حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو".
هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024 ، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.