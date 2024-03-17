https://sputnikarabic.ae/20240317/أردوغان-الغرب-حول-غزة-لـأكبر-مقبرة-أطفال-في-العالم-1087089999.html

أردوغان: الغرب حول غزة لـ"أكبر مقبرة أطفال" في العالم

أردوغان: الغرب حول غزة لـ"أكبر مقبرة أطفال" في العالم

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بدعم إسرائيل بالذخائر التي تستخدمها في ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال فاعلية عامة في إسطنبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى تأكيد أردوغان أن أنقرة تدافع عن غزة بكل إمكانياتها.وتابع: "لا يمكن لمحاولات التضليل والأكاذيب أن تتستر على هذه حقيقة موقف الغرب تجاه غزة"، مشيرا إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية فشلت في غزة".وقال الرئيس التركي إن إسرائيل لا تقف وحدها بل هناك عشرات الدول التي تدعمها، مضيفا: "العالم الإسلامي لم ينجح في هذا الاختبار".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل نحو 32 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240317/30--من-مستوطني-غلاف-غزة-غير-متأكدين-من-عودتهم-إليها-بعد-الحرب-1087088844.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة