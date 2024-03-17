https://sputnikarabic.ae/20240317/جنرال-سابق-بسلاح-البحرية-الإسرائيلي-الأمريكيون-يخططون-لقدوم-سفن-كبيرة-إلى-ميناء-غزة-العائم-1087076569.html
جنرال سابق بسلاح البحرية الإسرائيلي: الأمريكيون يخططون لقدوم سفن كبيرة إلى ميناء غزة العائم
جنرال سابق بسلاح البحرية الإسرائيلي: الأمريكيون يخططون لقدوم سفن كبيرة إلى ميناء غزة العائم
سبوتنيك عربي
قال جنرال سابق بسلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الأمريكيين يخططون لقدوم سفن كبيرة في ميناء غزة العائم. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T15:37+0000
2024-03-17T15:37+0000
2024-03-17T15:37+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079251230_0:40:1001:603_1920x0_80_0_0_d5c15de6f8660a1c6d5e77950a01a11c.jpg
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال مايك إلدار، الجنرال السابق بسلاح البحرية الإسرائيلي، والذي أوضح من خلالها أن الإدارة الأمريكية ستجلب السفن الكبيرة لميناء قطاع غزة العائم، حيث لا يريدون الفشل.وأفاد الجنرال مايك إلدار بأن إسرائيل سترى القوة اللامتناهية للبحرية الأمريكية، مضيفا إنهم لا يريدون الفشل، على حد قوله، وأنه من المخطط أن تستمر عملية بناء الميناء في غزة حوالي الشهر وأكثر. وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس الماضي، إنه من المنتظر أن يبدأ العمل في الميناء العائم في قطاع غزة بعد شهرين، مشددا على "ترحيب مصر بالأفكار التي طُرحت لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة سواء بشكل بري أو بحري أو جوي". ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن شكري تصريحات أدلى بها، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إسبانيا، أشار فيها إلى صعوبة الأوضاع والمعاناة المستمرة في غزة مع وفاة عدد كبير من الأطفال، لعدم توفر المياه والطعام والأدوية، محملا إسرائيل "مسؤولية مراعاة حقوق الفلسطينيين وفتح المعابر الستة لدخول المساعدات". وأكد شكري على أهمية الإسراع في دخول المساعدات، موضحا إنشاء الميناء العائم أمر لا يحتمل التأخير، داعيا لضرورة الدفع بمزيد من الشاحنات الإنسانية لداخل غزة بشكل سريع بدلا من تعمد الجانب الاسرائيلي دخول المساعدات.ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، موضحا أن بلاده تعمل بكل جهد لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240317/ملك-الأردن-والمستشار-الألماني-يحذران-من-خطورة-الهجوم-الإسرائيلي-على-رفح-1087067671.html
https://sputnikarabic.ae/20240317/نتنياهو-الإسرائيليون-يرفضون-إجراء-انتخابات-قبل-نهاية-الحرب-1087070850.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079251230_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c0e3822eae7aa317140f0f3ed2e53b7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
جنرال سابق بسلاح البحرية الإسرائيلي: الأمريكيون يخططون لقدوم سفن كبيرة إلى ميناء غزة العائم
قال جنرال سابق بسلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الأمريكيين يخططون لقدوم سفن كبيرة في ميناء غزة العائم.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع الجنرال مايك إلدار، الجنرال السابق بسلاح البحرية الإسرائيلي، والذي أوضح من خلالها أن الإدارة الأمريكية ستجلب السفن الكبيرة لميناء قطاع غزة العائم، حيث لا يريدون الفشل.
وأفاد الجنرال مايك إلدار بأن إسرائيل سترى القوة اللامتناهية للبحرية الأمريكية، مضيفا إنهم لا يريدون الفشل، على حد قوله، وأنه من المخطط أن تستمر عملية بناء الميناء في غزة حوالي الشهر وأكثر.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس الماضي، إنه من المنتظر أن يبدأ العمل في الميناء العائم في قطاع غزة بعد شهرين، مشددا على "ترحيب مصر بالأفكار التي طُرحت لتوفير المساعدات الإنسانية
للأشقاء في غزة سواء بشكل بري أو بحري أو جوي".
ونقلت صحيفة
"اليوم السابع" عن شكري تصريحات أدلى بها، في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إسبانيا، أشار فيها إلى صعوبة الأوضاع والمعاناة المستمرة في غزة مع وفاة عدد كبير من الأطفال، لعدم توفر المياه والطعام والأدوية، محملا إسرائيل "مسؤولية مراعاة حقوق الفلسطينيين وفتح المعابر الستة لدخول المساعدات".
وأكد شكري على أهمية الإسراع في دخول المساعدات، موضحا إنشاء الميناء العائم أمر لا يحتمل التأخير، داعيا لضرورة الدفع بمزيد من الشاحنات الإنسانية لداخل غزة بشكل سريع بدلا من تعمد الجانب الاسرائيلي دخول المساعدات.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا
من الأطفال والنساء والشيوخ، موضحا أن بلاده تعمل بكل جهد لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع،
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.