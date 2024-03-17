https://sputnikarabic.ae/20240317/الجزائر-تحذر-المغرب-من-تبعات-مصادرة-ممتلكات-سفارتها-1087095733.html

الجزائر تحذر المغرب من تبعات مصادرة ممتلكات سفارتها

الجزائر تحذر المغرب من تبعات مصادرة ممتلكات سفارتها

سبوتنيك عربي

أدانت الجزائر، اليوم الأحد، "بأشد العبارات" مشروع مصادرة ممتلكات سفارة البلاد في المغرب، وفقا لوزارة الخارجية الجزائرية. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T22:35+0000

2024-03-17T22:35+0000

2024-03-17T22:35+0000

وزارة الخارجية الجزائرية

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_245be5e465eb6d153d159d6a652325b0.jpg

وبحسب الخارجية الجزائرية، فإن هذا يعد مرحلة تصعيد جديدة من المملكة المغربية في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر.وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية". مشيرا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".وأكد البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية".وخلص البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".وكان قد قررت الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات وأراضي تابعة للدولة الجزائرية في الرباط، لسبب ما أسمته بتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية المغربية.

https://sputnikarabic.ae/20240316/هل-تخلت-فرنسا-عن-سياستها-الاستعمارية؟-نقاش-جزائري-حول-ملف-التعذيب-1087038866.html

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الخارجية الجزائرية, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر