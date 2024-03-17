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https://sputnikarabic.ae/20240317/الجيش-الأمريكي-يعلن-اعتراض-طائرة-مُسيرة-لـ-أنصار-الله-وتدمير-5-زوارق-بضربات-استباقية-1087053159.html
الجيش الأمريكي يعلن اعتراض طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" وتدمير 5 زوارق بضربات استباقية
الجيش الأمريكي يعلن اعتراض طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" وتدمير 5 زوارق بضربات استباقية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 5 زوارق مسيرة وطائرة بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال ضربات نفذتها على مناطق... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T01:15+0000
2024-03-17T01:35+0000
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أنصار الله
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة – سبوتنيك، وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، إنه "في يوم 16 مارس/ آذار، بين الساعة 7:50 و 8:15 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في استهداف إحدى الطائرتين بدون طيار وتمكنت من تدميرها، ويفترض أن الأخرى قد تحطمت إثر اصطدامها في البحر الأحمر. لم ترد أنباء عن وقوع أية أضرار أو إصابات في السفن القريبة".وتابع البيان، "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفاً صاروخياً على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أمريكية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73 سفينة وبارجة، معلناً توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240316/وزيرا-دفاع-إيران-وسوريا-يدينان-الوجود-الأمريكي-غير-القانوني-في-سوريا-1087052043.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الأمريكي يعلن اعتراض طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" وتدمير 5 زوارق بضربات استباقية

01:15 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 01:35 GMT 17.03.2024)
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 5 زوارق مسيرة وطائرة بدون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، خلال ضربات نفذتها على مناطق سيطرة الجماعة.
القاهرة – سبوتنيك، وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، إنه "في يوم 16 مارس/ آذار، بين الساعة 7:50 و 8:15 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في استهداف إحدى الطائرتين بدون طيار وتمكنت من تدميرها، ويفترض أن الأخرى قد تحطمت إثر اصطدامها في البحر الأحمر. لم ترد أنباء عن وقوع أية أضرار أو إصابات في السفن القريبة".
وأضاف البيان، "بين الساعة 9.00 والساعة 10:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، دمرت القيادة المركزية الأمريكية خمس سفن سطحية غير مأهولة وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضمن إجراء للدفاع عن النفس".
وتابع البيان، "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة، مشيرة إلى شنها قصفاً صاروخياً على سفينة إسرائيلية (باسفيك1)، واستهدافها مدمرة أمريكية بطائرات مُسيرة في البحر الأحمر.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن استهداف جماعته منذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 73 سفينة وبارجة، معلناً توسيع نطاق هجمات قواته على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى المحيط الهندي.
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أمس, 21:48 GMT
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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