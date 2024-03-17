https://sputnikarabic.ae/20240317/الجيش-السوداني-يحدد-شرطا-لتسليم-السلطة-في-البلاد-فيديو-1087056252.html

الجيش السوداني يحدد شرطا لتسليم السلطة في البلاد... فيديو

الجيش السوداني يحدد شرطا لتسليم السلطة في البلاد... فيديو

سبوتنيك عربي

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، إن الجيش لن يسلم السلطة لقوى سياسية أو مدنية أو أحزاب من دون انتخابات. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T07:41+0000

2024-03-17T07:41+0000

2024-03-17T07:41+0000

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جاء ذلك في كلمة له بثها تلفزيون السودان، أمس السبت. وأضاف العطا أنه لا بد من فترة انتقالية يكون القائد العام للجيش هو "رأس الدولة ومشرف عليها"، تشارك فيها الأجهزة الأمنية على رأسها الجيش والشرطة والأمن.كما دعا للحفاظ على "المقاومة الشعبية"، قائلا: "لا بد للشعب أن يحمي دولته مثلما يقاتل مع مؤسسته العسكرية".والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".وطالب جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وقال بيرون إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وامرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار