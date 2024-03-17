https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-ترد-على-اقتراح-ماكرون-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-الألعاب-الأولمبية-1087059090.html

الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية

الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية

سبوتنيك عربي

اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T10:13+0000

2024-03-17T10:13+0000

2024-03-17T10:13+0000

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وقال زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".وتابعت: "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html

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