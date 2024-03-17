https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-ترد-على-اقتراح-ماكرون-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-الألعاب-الأولمبية-1087059090.html
الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية
الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية
سبوتنيك عربي
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T10:13+0000
2024-03-17T10:13+0000
2024-03-17T10:13+0000
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وقال زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".وتابعت: "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.
وقال زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".
ونصحت زاخاروفا ماكرون بتقديم اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
وتابعت: "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.
وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.