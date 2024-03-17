عربي
https://sputnikarabic.ae/20240317/الخارجية-الروسية-ترد-على-اقتراح-ماكرون-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-الألعاب-الأولمبية-1087059090.html
الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية
الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية
سبوتنيك عربي
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T10:13+0000
2024-03-17T10:13+0000
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg
وقال زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".وتابعت: "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240314/ماكرون-فرنسا-لن-تأخذ-زمام-المبادرة-عندما-يتعلق-الأمر-بالأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1086998153.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38cfdb8409c68c312bb625f8562035dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا

الخارجية الروسية ترد على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية

10:13 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.
وقال زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقدم اقتراحا للرد على ماكرون: التوقف عن توريد الأسلحة (إلى كييف)، التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".

ونصحت زاخاروفا ماكرون بتقديم اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

وتابعت: "ربما يعتمد الكثير على ما تقوله فرنسا".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: فرنسا لن تأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالأعمال القتالية في أوكرانيا
14 مارس, 20:38 GMT
وفي وقت سابق، قال ماكرون، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، إنه سيطلب من روسيا إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال مدة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام في الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب 2024.

وقد ذكرت موسكو مراراً أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.

وذكر الكرملين أن ضخ الغرب لأوكرانيا بالسلاح لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:49 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"07:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала