https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أن-فرنسا-يمكن-أن-تلعب-دورا-في-التسوية-ويعرب-عن-استعداده-النظر-في-اقتراح-ماكرون-1087096602.html

بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون

بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن فرنسا يمكن أن تلعب دورًا في التسوية وتخفيف حدة النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا سوف تنطلق من مصالحها الخاصة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T23:19+0000

2024-03-17T23:19+0000

2024-03-17T23:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

فلاديمير بوتين

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تصريحات صحافية من مقر حملته الانتخابية، "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع. ولكن على العكس من ذلك... نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية. وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".وأضاف: "لكن دائما، في أي موقف، سننطلق من مصالح الاتحاد الروسي".وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقترح على ماكرون التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".وأضافت "اقترح أيضا على ماكرون طرح اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط. ربما يعتمد الأمر كثيرا على كلمة فرنسا هناك".وصرح ماكرون لوسائل إعلام أوكرانية، أمس السبت، بأن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب .وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

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فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا