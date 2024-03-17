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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240317/بوتين-يؤكد-أن-فرنسا-يمكن-أن-تلعب-دورا-في-التسوية-ويعرب-عن-استعداده-النظر-في-اقتراح-ماكرون-1087096602.html
بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون
بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن فرنسا يمكن أن تلعب دورًا في التسوية وتخفيف حدة النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا سوف تنطلق من مصالحها الخاصة... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T23:19+0000
2024-03-17T23:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تصريحات صحافية من مقر حملته الانتخابية، "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع. ولكن على العكس من ذلك... نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية. وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".وأضاف: "لكن دائما، في أي موقف، سننطلق من مصالح الاتحاد الروسي".وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقترح على ماكرون التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".وأضافت "اقترح أيضا على ماكرون طرح اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط. ربما يعتمد الأمر كثيرا على كلمة فرنسا هناك".وصرح ماكرون لوسائل إعلام أوكرانية، أمس السبت، بأن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب .وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240317/خبير-استراتيجي-بوتين-كسر-أحادية-القطبية-وانتخابه-يعني-استمرار-نهوض-روسيا-1087093627.html
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فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا

بوتين يؤكد أن فرنسا يمكن أن تلعب دورا في التسوية ويعرب عن استعداده النظر في اقتراح ماكرون

23:19 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن فرنسا يمكن أن تلعب دورًا في التسوية وتخفيف حدة النزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا سوف تنطلق من مصالحها الخاصة وذلك ردًا على اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى في باريس الصيف المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في تصريحات صحافية من مقر حملته الانتخابية، "أود بشدة أن تلعب فرنسا دورًا لا يؤدي إلى تفاقم الصراع، أو إثارة هذا الوضع. ولكن على العكس من ذلك... نحن نتحدث عن السبل الممكنة للتسوية السلمية. وبهذا المعنى، يمكن لفرنسا أن تلعب دورها".

وفي معرض رده على اقتراح ماكرون، قال بوتين، "لا أعلم شيئا عن تصريح الرئيس الفرنسي (بشأن وقف إطلاق النار) لكننا مستعدون للنظر في أي قضايا".

وأضاف: "لكن دائما، في أي موقف، سننطلق من مصالح الاتحاد الروسي".
وفي وقت سابق، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أقترح على ماكرون التوقف عن تزويد كييف بالأسلحة التي تستخدم لقتل المدنيين، وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب".
وأضافت "اقترح أيضا على ماكرون طرح اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط. ربما يعتمد الأمر كثيرا على كلمة فرنسا هناك".
وصرح ماكرون لوسائل إعلام أوكرانية، أمس السبت، بأن باريس تعتزم تقديم اقتراح لموسكو بوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب .
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
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21:36 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وقد أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
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