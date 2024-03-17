https://sputnikarabic.ae/20240317/ترامب-زيلينسكي-هو-أعظم-بائع-في-التاريخ-يأتي-إلى-البلاد-ويغادر-بـ50-أو-60-مليار-دولار-1087054861.html

ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار

ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي أفضل بائع في التاريخ، في كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر بمبلغ 50 أو 60 مليار... 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T05:39+0000

2024-03-17T05:39+0000

2024-03-17T05:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085956807_0:46:1916:1124_1920x0_80_0_0_67575b6b5a23270048c97f70715b3943.jpg

وتعليقا على طلبات المشرعين الأمريكيين بمنح أوكرانيا المزيد من المال، قال: "يقولون سيعيدون الأموال إلينا، أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".وفي وقت سابق، دعا ترامب دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20240307/ترامب-يدعو-إلى-إقالة-بايدن-وطرده-من-البيت-الأبيض-1086780277.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم