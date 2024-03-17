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https://sputnikarabic.ae/20240317/ترامب-زيلينسكي-هو-أعظم-بائع-في-التاريخ-يأتي-إلى-البلاد-ويغادر-بـ50-أو-60-مليار-دولار-1087054861.html
ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار
ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي أفضل بائع في التاريخ، في كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر بمبلغ 50 أو 60 مليار... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T05:39+0000
2024-03-17T05:41+0000
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وتعليقا على طلبات المشرعين الأمريكيين بمنح أوكرانيا المزيد من المال، قال: "يقولون سيعيدون الأموال إلينا، أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".وفي وقت سابق، دعا ترامب دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار

05:39 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 05:41 GMT 17.03.2024)
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي أفضل بائع في التاريخ، في كل مرة يأتي إلى الولايات المتحدة يغادر بمبلغ 50 أو 60 مليار دولار.
وتعليقا على طلبات المشرعين الأمريكيين بمنح أوكرانيا المزيد من المال، قال: "يقولون سيعيدون الأموال إلينا، أعطوهم وأقرضوهم المال، أقرضوهم المال لا تكتبوا شيكا بقيمة 60 مليار".

وتابع ترامب: "أقول لكم إن زيلينسكي هو واحد من أفضل البائعين في التاريخ، في كل مرة يأتي فيها إلى البلاد، يغادر معه 50 أو 60 مليار دولار في جعبته، لم أكن أبدا قادرا على فعل ذلك، إنه أفضل بائع. أفضل من الكثيرين".

وفي وقت سابق، دعا ترامب دول أوروبا إلى إنفاق ذات القدر الذي تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل أوكرانيا، معتبرا أن الوضع الحالي ليس عادلا بالنسبة لبلده، الذي ينفق أكثر بكثير من الدول الأوروبية الأخرى.
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وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعد بأنه لن يقدم أموالا لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وأكد أوربان أنه من دون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع، وسوف ينتهي.
وأوضح ترامب، في وقت سابق، أنه إذا فاز في الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في يونيو/ حزيران 2025، لمناقشة مستقبل الحلف.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات الرئاسية، في 5 نوفمبر المقبل.
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