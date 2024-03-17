https://sputnikarabic.ae/20240317/ثوران-بركاني-جديد-في-أيسلندا-فيديو-1087055651.html
ثوران بركاني جديد في أيسلندا... فيديو
ثوران بركاني جديد في أيسلندا... فيديو
سبوتنيك عربي
ثوران بركاني جديد بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، اليوم السبت، للمرة الرابعة خلال 4 أشهر وتقوم السلطات بإجلاء سكان بلدة غريندافيك. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T07:05+0000
2024-03-17T07:05+0000
2024-03-17T07:05+0000
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وصرح مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار، اليوم السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر/ كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب العاصمة مباشرة، وهو الانفجار السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.وذكر مكتب الأرصاد الجوية، في بيان، أن الحمم البركانية تتدفق بسرعة تجاه شمال "غريندافيك"، وهو نفس ما حدث تقريبا خلال ثوران البركان الثامن في فبراير/ شباط الماضي.وأشار إلى أن ثوران البركان أدى إلى حدوث شق أرضي طوله 3 كيلومترات. ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، ما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا وجهة رئيسية للسياحة البركانية، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.
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العالم, نادي الفيديو
ثوران بركاني جديد في أيسلندا... فيديو
ثوران بركاني جديد بدأ في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، اليوم السبت، للمرة الرابعة خلال 4 أشهر وتقوم السلطات بإجلاء سكان بلدة غريندافيك.
وصرح مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار، اليوم السبت، للمرة الرابعة منذ ديسمبر/ كانون الأول، مطلقا حمما برتقالية اللون.
وحذرت السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس، جنوب العاصمة مباشرة، وهو الانفجار السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.
وذكر مكتب الأرصاد الجوية، في بيان، أن الحمم البركانية تتدفق بسرعة تجاه شمال "غريندافيك"، وهو نفس ما حدث تقريبا خلال ثوران البركان الثامن في فبراير/ شباط الماضي.
وأشار إلى أن ثوران البركان أدى إلى حدوث شق أرضي طوله 3 كيلومترات.
ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، ما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا وجهة رئيسية للسياحة البركانية، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.