زعيم كوريا الشمالية يستخدم لأول مرة سيارة أهداها بوتين له... فيديو
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
© Sputnik . Michael Metsel/POOL/
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استخدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأول مرة في مناسبة عامة، سيارة خاصة روسية الصنع، كان قد أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن شقيقها استخدم السيارة خلال حدث مفتوح، يوم الجمعة الماضي، دون أن تخوض في تفاصيل، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأظهرت لقطات بثتها محطة التلفزيون التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وهو يستقل السيارة من طراز "أوروس سينات"، وهو في طريقه لحضور حفل بمناسبة الانتهاء من بناء مزرعة دفيئة، بالقرب من بيونغ يانغ.
وأعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن سعادتها البالغة للغاية، "لاستخدام شقيقها كيم السيارة الخاصة التي أرسلها رئيس روسيا له كهدية".
#BREAKING #NorthKOREA #RUSSIA #KimJongUn— LoveWorld World News (@LoveWorld_Peopl) March 16, 2024
🔴 NORTH KOREA :#VIDEO NORTH KOREAN LEADER KIM JONG UN MADE USE OF THE RUSSIAN AURUS SENAT LUXURY CAR GIFTED BY PUTIN
to appear at an opening ceremony at a greenhouse farm. #CoreaDelNorte #Rusia pic.twitter.com/TI3NUPWpiG
وتابعت مشيرة إلى أن الوظيفة الخاصة للسيارة الخاصة "مثالية ويمكن الوثوق بها تماما"، وأكدت أن الهدية دليل واضح على أن الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا تتطور "بطريقة شاملة على مرحلة عالية جديدة".
وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الشمالية إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل سيارة ليموزين روسية الصنع "أوروس سينات" للاستخدام الشخصي إلى زعيم كوريا الشمالية، كهدية تظهر الروابط الخاصة بين الزعيمين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض سيارة ليموزين رئاسية من طراز "أوروس سينات" على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، خلال زيارته إلى ميناء فوستوتشني الفضائي الروسي لإجراء محادثات القمة، وعرض عليه فرصة الجلوس في السيارة الفاخرة روسية الصنع.