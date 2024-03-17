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https://sputnikarabic.ae/20240317/زعيم-كوريا-الشمالية-يستخدم-لأول-مرة-سيارة-أهداها-بوتين-له-فيديو-1087055357.html
زعيم كوريا الشمالية يستخدم لأول مرة سيارة أهداها بوتين له... فيديو
زعيم كوريا الشمالية يستخدم لأول مرة سيارة أهداها بوتين له... فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأول مرة في مناسبة عامة، سيارة خاصة روسية الصنع، كان قد أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T06:38+0000
2024-03-17T06:38+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن شقيقها استخدم السيارة خلال حدث مفتوح، يوم الجمعة الماضي، دون أن تخوض في تفاصيل، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأظهرت لقطات بثتها محطة التلفزيون التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وهو يستقل السيارة من طراز "أوروس سينات"، وهو في طريقه لحضور حفل بمناسبة الانتهاء من بناء مزرعة دفيئة، بالقرب من بيونغ يانغ.وأعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن سعادتها البالغة للغاية، "لاستخدام شقيقها كيم السيارة الخاصة التي أرسلها رئيس روسيا له كهدية".وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الشمالية إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل سيارة ليموزين روسية الصنع "أوروس سينات" للاستخدام الشخصي إلى زعيم كوريا الشمالية، كهدية تظهر الروابط الخاصة بين الزعيمين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض سيارة ليموزين رئاسية من طراز "أوروس سينات" على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، خلال زيارته إلى ميناء فوستوتشني الفضائي الروسي لإجراء محادثات القمة، وعرض عليه فرصة الجلوس في السيارة الفاخرة روسية الصنع.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن

زعيم كوريا الشمالية يستخدم لأول مرة سيارة أهداها بوتين له... فيديو

06:38 GMT 17.03.2024
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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استخدم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لأول مرة في مناسبة عامة، سيارة خاصة روسية الصنع، كان قد أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية المركزية، إن شقيقها استخدم السيارة خلال حدث مفتوح، يوم الجمعة الماضي، دون أن تخوض في تفاصيل، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأظهرت لقطات بثتها محطة التلفزيون التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وهو يستقل السيارة من طراز "أوروس سينات"، وهو في طريقه لحضور حفل بمناسبة الانتهاء من بناء مزرعة دفيئة، بالقرب من بيونغ يانغ.
وأعربت شقيقة زعيم كوريا الشمالية عن سعادتها البالغة للغاية، "لاستخدام شقيقها كيم السيارة الخاصة التي أرسلها رئيس روسيا له كهدية".
وتابعت مشيرة إلى أن الوظيفة الخاصة للسيارة الخاصة "مثالية ويمكن الوثوق بها تماما"، وأكدت أن الهدية دليل واضح على أن الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا تتطور "بطريقة شاملة على مرحلة عالية جديدة".
وفي الشهر الماضي، قالت كوريا الشمالية إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل سيارة ليموزين روسية الصنع "أوروس سينات" للاستخدام الشخصي إلى زعيم كوريا الشمالية، كهدية تظهر الروابط الخاصة بين الزعيمين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض سيارة ليموزين رئاسية من طراز "أوروس سينات" على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، خلال زيارته إلى ميناء فوستوتشني الفضائي الروسي لإجراء محادثات القمة، وعرض عليه فرصة الجلوس في السيارة الفاخرة روسية الصنع.
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