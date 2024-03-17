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https://sputnikarabic.ae/20240317/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-ليالي-المدينة-في-العاصمة-الليبية-طرابلس-خلال-شهر-رمضان-صور-1087065519.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات "ليالي المدينة" في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر رمضان... صور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات "ليالي المدينة" في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر رمضان... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات "ليالي المدينة" في العاصمة الليبية طرابلس، أمس السبت، وسط أعداد كبيرة من الأهالي وضيوف العاصمة. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T10:43+0000
2024-03-17T10:43+0000
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وجاءت هذه الفعاليات في المدينة القديمة وسط العاصمة طرابلس، لما يتمتع هذا المكان بتاريخ كبير، ارتبط بتاريخ ليبيا والعاصمة طرابلس.وتجمع هذه الفعاليات بين التراث والفن والسيرة التاريخية للتاريخ الليبي، من خلال عدة فقرات متنوعة.وتوشحت بعض عربات الباعة بالعلم الفلسطيني، وذلك للتضامن الكامل معهم، ومع قضيتهم حسب تصريح أحد الباعة، الذي عبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإيمانا منه بالقضية الفلسطينية، فقد زيّن عربته بلون العلم الفلسطيني.وتجوّلت عدسة "سبوتنيك" في أزقة المدينة القديمة في العاصمة طرابلس، ورصدت هذه الفعاليات وإقبال الأهالي وبهجتهم بها.وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال مسؤول فعاليات "ليالي المدنية" في موسمها الحالي، محمد النعاس، إن "فعاليات "ليالي المدينة" تتنوع في هذا العام بشكل كبير، وستكون هناك معارض ومسابقات ومسرح ومعرض للفنون التشكيلية، فضلا عن الندوات وأمسيات ثقافية ورياضية ودينية متنوعة".وتابع النعاس أن "فعاليات الافتتاح انطلقت مساء أمس السبت، الموافق الخامس من شهر رمضان وتستمر حتى يوم الـ25 من رمضان، وسوف يكون هناك معرض للمدن الليبية، بالإضافة إلى وصلات فِرق المالوف والموشحات تحت قوس ماركوس وسط المدينة".وعلى هامش "ليالي المدينة"، يقوم الفنان مكرم اليسير، بتجسيد شخصيات تاريخية طيلة أيام الفعاليات.وقال اليسير في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه "جسد في أول أمسية شخصية الفنان، جمال الدين الميلادي، وسرد تاريخه الفني والنضالي"، مضيفا أنه "سوف يتم تجسيد شخصية من 6 إلى 10 دقائق، وذلك لإبراز كل الشخصيات التاريخية المناضلة في التاريخ الليبي".وأشار مكرم اليسير إلى أن جمال الدين الميلادي هو من أبرز الشخصيات الفنية والتاريخية في التاريخ الليبي، والذي امتد تاريخه من عام 1881- 1963.
https://sputnikarabic.ae/20240308/حملة-دينار-لتجهيز-سلة-رمضان-في-ليبيا-صور-1086792941.html
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حصري, رمضان, رمضان شهر الخير, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, رمضان, رمضان شهر الخير, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

"سبوتنيك" ترصد فعاليات "ليالي المدينة" في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر رمضان... صور

10:43 GMT 17.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
انطلقت فعاليات "ليالي المدينة" في العاصمة الليبية طرابلس، أمس السبت، وسط أعداد كبيرة من الأهالي وضيوف العاصمة.
وجاءت هذه الفعاليات في المدينة القديمة وسط العاصمة طرابلس، لما يتمتع هذا المكان بتاريخ كبير، ارتبط بتاريخ ليبيا والعاصمة طرابلس.
وتجمع هذه الفعاليات بين التراث والفن والسيرة التاريخية للتاريخ الليبي، من خلال عدة فقرات متنوعة.
وتوشحت بعض عربات الباعة بالعلم الفلسطيني، وذلك للتضامن الكامل معهم، ومع قضيتهم حسب تصريح أحد الباعة، الذي عبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وإيمانا منه بالقضية الفلسطينية، فقد زيّن عربته بلون العلم الفلسطيني.
وتجوّلت عدسة "سبوتنيك" في أزقة المدينة القديمة في العاصمة طرابلس، ورصدت هذه الفعاليات وإقبال الأهالي وبهجتهم بها.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال مسؤول فعاليات "ليالي المدنية" في موسمها الحالي، محمد النعاس، إن "فعاليات "ليالي المدينة" تتنوع في هذا العام بشكل كبير، وستكون هناك معارض ومسابقات ومسرح ومعرض للفنون التشكيلية، فضلا عن الندوات وأمسيات ثقافية ورياضية ودينية متنوعة".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
1/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
2/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
3/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
4/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
5/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
6/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
7/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
8/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
9/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
10/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
11/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
12/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
13/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
14/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
15/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
16/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
17/17
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات ليالي المدينة بالعاصمة الليبية طرابلس
وتابع النعاس أن "فعاليات الافتتاح انطلقت مساء أمس السبت، الموافق الخامس من شهر رمضان وتستمر حتى يوم الـ25 من رمضان، وسوف يكون هناك معرض للمدن الليبية، بالإضافة إلى وصلات فِرق المالوف والموشحات تحت قوس ماركوس وسط المدينة".
وعلى هامش "ليالي المدينة"، يقوم الفنان مكرم اليسير، بتجسيد شخصيات تاريخية طيلة أيام الفعاليات.
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وقال اليسير في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إنه "جسد في أول أمسية شخصية الفنان، جمال الدين الميلادي، وسرد تاريخه الفني والنضالي"، مضيفا أنه "سوف يتم تجسيد شخصية من 6 إلى 10 دقائق، وذلك لإبراز كل الشخصيات التاريخية المناضلة في التاريخ الليبي".
وأشار مكرم اليسير إلى أن جمال الدين الميلادي هو من أبرز الشخصيات الفنية والتاريخية في التاريخ الليبي، والذي امتد تاريخه من عام 1881- 1963.
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