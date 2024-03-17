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سوريا تدين البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني ضدها
سوريا تدين البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني ضدها
سبوتنيك عربي
أدانت سوريا، اليوم الأحد، البيان الذي أصدرته حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 15 آذار/مارس الجاري، مؤكدة أنه استمرار للسياسة الهدامة لحكومات تلك... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T17:15+0000
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وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "حكومات أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا مستمرة في نهجها العدائي ضد سوريا وذلك من خلال استخدامها جميع أدوات الحرب ضدها". وأكد البيان، أن "سوريا تعتبر البيان استمراراً لسياساتها (حكومات الدول الغربية الأربع) الهدامة ضدها على مدار الأعوام الثلاثة عشرة الماضية، وتكراراً لما دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب السوري، وخاصة الحق في الحياة والتنمية".وتابع البيان: "ادعاء حكومات البلدان الأربعة بأن جهودها تتركز على إنهاء معاناة السوريين ما هو إلا نفاق سياسي وانحطاط أخلاقي يهدف إلى التغطية على الآثار الكارثية للتدابير القسرية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي شملت جميع مناحي حياة السوريين، وأعاقت بشكل كبير مشاريع التعافي المبكر الضرورية لتعزيز صمود السوريين، وإتاحة عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية".وأوضح البيان أن "لغة الابتزاز السياسي التي يستخدمها أصحاب البيان فيما يتعلق بفرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة الإعمار في سورية ورفع العقوبات عنها ليست سوى لغة استعمارية بائدة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سورية، وفرض أطر سياسية تخدم مصالحهم وتلبي أجنداتهم الضيقة".
https://sputnikarabic.ae/20240316/وزيرا-دفاع-إيران-وسوريا-يدينان-الوجود-الأمريكي-غير-القانوني-في-سوريا-1087052043.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

سوريا تدين البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني ضدها

17:15 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 18:14 GMT 17.03.2024)
© Sputnik . Mohammad Damour وزارة الخارجية السورية
 وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
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أدانت سوريا، اليوم الأحد، البيان الذي أصدرته حكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 15 آذار/مارس الجاري، مؤكدة أنه استمرار للسياسة الهدامة لحكومات تلك الدول ضد سورية.
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "حكومات أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا مستمرة في نهجها العدائي ضد سوريا وذلك من خلال استخدامها جميع أدوات الحرب ضدها".
وأكد البيان، أن "سوريا تعتبر البيان استمراراً لسياساتها (حكومات الدول الغربية الأربع) الهدامة ضدها على مدار الأعوام الثلاثة عشرة الماضية، وتكراراً لما دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الشعب السوري، وخاصة الحق في الحياة والتنمية".
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أمس, 21:48 GMT
وتابع البيان: "ادعاء حكومات البلدان الأربعة بأن جهودها تتركز على إنهاء معاناة السوريين ما هو إلا نفاق سياسي وانحطاط أخلاقي يهدف إلى التغطية على الآثار الكارثية للتدابير القسرية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري، والتي شملت جميع مناحي حياة السوريين، وأعاقت بشكل كبير مشاريع التعافي المبكر الضرورية لتعزيز صمود السوريين، وإتاحة عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية".
وأوضح البيان أن "لغة الابتزاز السياسي التي يستخدمها أصحاب البيان فيما يتعلق بفرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة الإعمار في سورية ورفع العقوبات عنها ليست سوى لغة استعمارية بائدة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سورية، وفرض أطر سياسية تخدم مصالحهم وتلبي أجنداتهم الضيقة".
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