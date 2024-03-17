https://sputnikarabic.ae/20240317/قمة-مصرية-أوروبية-لترفيع-العلاقات-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-والشاملة-1087058549.html

قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"

قمة مصرية أوروبية لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة المصرية، عقد قمة مصرية أوروبية، لافتة إلى أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة". 17.03.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل اليوم الأحد، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.ومن المقرر أن يعقد السيسي لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات.وعلى رأس تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.وكانت تقارير اقتصادية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها.وذكرت صحيفة غربية، أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة، يوم الأحد 17 مارس/ آذار، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، والإعلان عنه".ووفقا للصحيفة، تهدف الحزمة الاقتصادية إلى مساعدة مصر للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، كما تتضمن تعهدًا بالمساعدة في تقوية الحدود مع ليبيا، التي ينطلق منها المهاجرون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20240313/الاتحاد-الأوروبي-يجهز-حزمة-مساعدات-بقيمة-8-مليارات-دولار-لدعم-اقتصاد-مصر-1086932048.html

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