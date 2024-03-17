https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-هناك-تطور-مستمر-في-العلاقات-مع-روسيا-والصين-لإضعاف-الدول-الغربية-1087057680.html

قيادي في "أنصار الله": هناك تطور مستمر في العلاقات مع روسيا والصين لإضعاف الدول الغربية

قيادي في "أنصار الله": هناك تطور مستمر في العلاقات مع روسيا والصين لإضعاف الدول الغربية

سبوتنيك عربي

كشف علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تطور في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول "بريكس" لإنهاء هيمنة أمريكا. 17.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-17T08:57+0000

2024-03-17T08:57+0000

2024-03-17T08:57+0000

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وقال علي القحوم على منصة "إكس": "هناك بناء مستمر وتطور في العلاقات الدولية بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة وهذا فيه مصلحة مشتركة لإغراق أمريكا وبريطانيا والغرب في مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار ويراد لها ان تغرق وتتلاشى وتضعف قطبيتها الاحادية".وأضاف: "واليمن بفضل الله وفضل قائدها الشجاع والحكيم... استطاعت تحقيق ذلك وبعنفوان وشموخ لا نظير له حتى باتت الدول الكبرى تطرق أبوابها وتنسق وتبني العلاقات المتكافئة معها وترتب للمستقبل المنظور وتهيئ لهزيمة أمريكا وبريطانيا والغرب هزيمة تاريخيّة ويسقط المشروع الاستعماري والهيمنة الغربية من المنطقة والعالم".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، عقد اجتماع لوفد من "أنصار الله" مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا تطورات منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفاقم الوضع في البحر الأحمر، وأدانا الضربات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية، كما تطرقا إلى تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في اليمن.كما أوضح وفد "أنصار الله" موقفه من الأوضاع في قطاع غزة. وفي نهاية فبراير/ شباط، صرح بوغدانوف بأن الوفد الروسي زار اليمن، وأن موسكو على اتصال مع جميع أطراف النزاع اليمني.وكانت "أنصار الله"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".

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