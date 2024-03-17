عربي
https://sputnikarabic.ae/20240317/قيادي-في-أنصار-الله-هناك-تطور-مستمر-في-العلاقات-مع-روسيا-والصين-لإضعاف-الدول-الغربية-1087057680.html
قيادي في "أنصار الله": هناك تطور مستمر في العلاقات مع روسيا والصين لإضعاف الدول الغربية
قيادي في "أنصار الله": هناك تطور مستمر في العلاقات مع روسيا والصين لإضعاف الدول الغربية
سبوتنيك عربي
كشف علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تطور في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول "بريكس" لإنهاء هيمنة أمريكا. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T08:57+0000
2024-03-17T08:57+0000
أخبار اليمن الأن
روسيا
الصين
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_0:114:2737:1653_1920x0_80_0_0_96cd81bc769fa18ba532da7c3c530159.jpg
وقال علي القحوم على منصة "إكس": "هناك بناء مستمر وتطور في العلاقات الدولية بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة وهذا فيه مصلحة مشتركة لإغراق أمريكا وبريطانيا والغرب في مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار ويراد لها ان تغرق وتتلاشى وتضعف قطبيتها الاحادية".وأضاف: "واليمن بفضل الله وفضل قائدها الشجاع والحكيم... استطاعت تحقيق ذلك وبعنفوان وشموخ لا نظير له حتى باتت الدول الكبرى تطرق أبوابها وتنسق وتبني العلاقات المتكافئة معها وترتب للمستقبل المنظور وتهيئ لهزيمة أمريكا وبريطانيا والغرب هزيمة تاريخيّة ويسقط المشروع الاستعماري والهيمنة الغربية من المنطقة والعالم".وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، عقد اجتماع لوفد من "أنصار الله" مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا تطورات منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفاقم الوضع في البحر الأحمر، وأدانا الضربات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية، كما تطرقا إلى تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في اليمن.كما أوضح وفد "أنصار الله" موقفه من الأوضاع في قطاع غزة. وفي نهاية فبراير/ شباط، صرح بوغدانوف بأن الوفد الروسي زار اليمن، وأن موسكو على اتصال مع جميع أطراف النزاع اليمني.وكانت "أنصار الله"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240310/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-الحوثيون-يريدون-من-التصعيد-كسر-عزلتهم-الدولية-1086858184.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104332/06/1043320693_190:0:2545:1766_1920x0_80_0_0_c61144631968a5149f756154f04464c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, روسيا, الصين, العالم
أخبار اليمن الأن, روسيا, الصين, العالم

قيادي في "أنصار الله": هناك تطور مستمر في العلاقات مع روسيا والصين لإضعاف الدول الغربية

08:57 GMT 17.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISجنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
كشف علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تطور في العلاقات بين اليمن وروسيا والصين ودول "بريكس" لإنهاء هيمنة أمريكا.
وقال علي القحوم على منصة "إكس": "هناك بناء مستمر وتطور في العلاقات الدولية بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة وهذا فيه مصلحة مشتركة لإغراق أمريكا وبريطانيا والغرب في مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار ويراد لها ان تغرق وتتلاشى وتضعف قطبيتها الاحادية".

وتابع: "هذا ليس تحليلا فقط بل هو حقيقة ماثلة للعيان وبات واقعا واليمن دولة ودخلت في معادلة نصرة فلسطين وثبتت باقتدار معادلة البحر الأحمر التي تمثل معادلة كبرى واستراتيجية لها آثارها ونتائجها الكبرى في ميزان الحصاد والثمار العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية".

وأضاف: "واليمن بفضل الله وفضل قائدها الشجاع والحكيم... استطاعت تحقيق ذلك وبعنفوان وشموخ لا نظير له حتى باتت الدول الكبرى تطرق أبوابها وتنسق وتبني العلاقات المتكافئة معها وترتب للمستقبل المنظور وتهيئ لهزيمة أمريكا وبريطانيا والغرب هزيمة تاريخيّة ويسقط المشروع الاستعماري والهيمنة الغربية من المنطقة والعالم".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني، عقد اجتماع لوفد من "أنصار الله" مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا تطورات منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفاقم الوضع في البحر الأحمر، وأدانا الضربات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية، كما تطرقا إلى تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في اليمن.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
رئيس مجلس القيادة اليمني: الحوثيون يريدون من التصعيد كسر عزلتهم الدولية
10 مارس, 23:11 GMT
كما أوضح وفد "أنصار الله" موقفه من الأوضاع في قطاع غزة. وفي نهاية فبراير/ شباط، صرح بوغدانوف بأن الوفد الروسي زار اليمن، وأن موسكو على اتصال مع جميع أطراف النزاع اليمني.

وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على جماعة "أنصار الله" لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وكانت "أنصار الله"، قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:49 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"07:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала