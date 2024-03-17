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https://sputnikarabic.ae/20240317/كيف-جرت-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-العاصمة-والمقاطعات-والأقاليم-الجديدة-وفي-الخارج-1087072535.html
كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟
كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟
سبوتنيك عربي
الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج
2024-03-17T15:46+0000
2024-03-17T15:50+0000
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
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الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج
الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج

كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟

15:46 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 17.03.2024)
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أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (LPR وDPR)، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في نوفوسيبيرسك، روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في نوفوسيبيرسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يتلقى موظفو مركز الاتصال مكالمات إلى الخط الساخن في المركز الظرفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والذي يعمل في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية.
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يتلقى موظفو مركز الاتصال مكالمات إلى الخط الساخن في المركز الظرفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والذي يعمل في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يتلقى موظفو مركز الاتصال مكالمات إلى الخط الساخن في المركز الظرفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والذي يعمل في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية.
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في ميسنك، بيلاروسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في ميسنك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Viktor Tolochko
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في ميسنك، بيلاروسيا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في مينسك، بيلاروسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في مينسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Tolochko
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في مينسك، بيلاروسيا
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anna Ratkoglo
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
© Sputnik . Artem Kulekin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع في مجلس ضباط الجيش الروسي في تيراسبول خلال الانتخابات الرئاسية الروسية
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع في مجلس ضباط الجيش الروسي في تيراسبول خلال الانتخابات الرئاسية الروسية - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Artem Kulekin
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع في مجلس ضباط الجيش الروسي في تيراسبول خلال الانتخابات الرئاسية الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سمولينسك، روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سمولينسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سمولينسك، روسيا
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Anna Ratkoglo
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كراسنويارسك، روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كراسنويارسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كراسنويارسك، روسيا
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يشارك قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقر البطريركي والمجمعي في دير القديس دانيال ستافروبيجيك في موسكو.
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يشارك قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقر البطريركي والمجمعي في دير القديس دانيال ستافروبيجيك في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يشارك قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقر البطريركي والمجمعي في دير القديس دانيال ستافروبيجيك في موسكو.
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - جاء فنانو فرقة الدولة "كرينيتسا" إلى مركز الاقتراع في السفارة الروسية في بكين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (الفرقة في جولة في المدينة).
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - جاء فنانو فرقة الدولة كرينيتسا إلى مركز الاقتراع في السفارة الروسية في بكين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (الفرقة في جولة في المدينة). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Anna Ratkoglo
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - جاء فنانو فرقة الدولة "كرينيتسا" إلى مركز الاقتراع في السفارة الروسية في بكين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (الفرقة في جولة في المدينة).
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - مراقبة من الكاميرون، الصحفية في بوابة توغو ديلي نيوز فوس نديدي، إليز ليندا خلال زيارة مجموعة من المراقبين الأجانب إلى مركز المراقبة العامة للانتخابات الرئاسية الروسية، الذي تم إنشاؤه في الغرفة العامة لإقليم كراسنويارسك في كراسنويارسك الروسية
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - مراقبة من الكاميرون، الصحفية في بوابة توغو ديلي نيوز فوس نديدي، إليز ليندا خلال زيارة مجموعة من المراقبين الأجانب إلى مركز المراقبة العامة للانتخابات الرئاسية الروسية، الذي تم إنشاؤه في الغرفة العامة لإقليم كراسنويارسك في كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - مراقبة من الكاميرون، الصحفية في بوابة توغو ديلي نيوز فوس نديدي، إليز ليندا خلال زيارة مجموعة من المراقبين الأجانب إلى مركز المراقبة العامة للانتخابات الرئاسية الروسية، الذي تم إنشاؤه في الغرفة العامة لإقليم كراسنويارسك في كراسنويارسك الروسية
© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - أشخاص يشاركون في حملة "أنا أستعد للتصويت" قبل بدء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 715 الذي يحمل اسم بطل روسيا "الفريق رومان كوتوزوف" في ماريوبول
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - أشخاص يشاركون في حملة أنا أستعد للتصويت قبل بدء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 715 الذي يحمل اسم بطل روسيا الفريق رومان كوتوزوف في ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Suhov
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - أشخاص يشاركون في حملة "أنا أستعد للتصويت" قبل بدء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 715 الذي يحمل اسم بطل روسيا "الفريق رومان كوتوزوف" في ماريوبول
© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا)
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا) - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Alexandr Piragis
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سكادوفسك، روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سكادوفسك، روسيا - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Dmitry Makeev
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سكادوفسك، روسيا
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