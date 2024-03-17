https://sputnikarabic.ae/20240317/كيف-جرت-الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-العاصمة-والمقاطعات-والأقاليم-الجديدة-وفي-الخارج-1087072535.html

كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟

كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟

سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج

2024-03-17T15:46+0000

2024-03-17T15:46+0000

2024-03-17T15:50+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج