كيف جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة والمقاطعات والأقاليم الجديدة وفي الخارج؟
15:46 GMT 17.03.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 17.03.2024)
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أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانًا فيدراليًا لروسيا الاتحادية. وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (LPR وDPR)، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).
ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في نوفوسيبيرسك، روسيا
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في نوفوسيبيرسك، روسيا
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في موسكو، روسيا
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يتلقى موظفو مركز الاتصال مكالمات إلى الخط الساخن في المركز الظرفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والذي يعمل في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية.
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© Sputnik . Kirill Zykov/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يتلقى موظفو مركز الاتصال مكالمات إلى الخط الساخن في المركز الظرفي لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، والذي يعمل في الغرفة العامة لروسيا الاتحادية.
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في ميسنك، بيلاروسيا
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في ميسنك، بيلاروسيا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
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© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في مينسك، بيلاروسيا
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في مينسك، بيلاروسيا
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
© Sputnik . Artem Kulekin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع في مجلس ضباط الجيش الروسي في تيراسبول خلال الانتخابات الرئاسية الروسية
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© Sputnik . Artem Kulekin/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - رجل يدلي بصوته في مركز اقتراع في مجلس ضباط الجيش الروسي في تيراسبول خلال الانتخابات الرئاسية الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سمولينسك، روسيا
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© Sputnik . Evgeny Biyatov/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سمولينسك، روسيا
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في بكين، الصين
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كراسنويارسك، روسيا
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كراسنويارسك، روسيا
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في كونستانتينوفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يشارك قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقر البطريركي والمجمعي في دير القديس دانيال ستافروبيجيك في موسكو.
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© Sputnik . Press service of the Patriarchate of the Russian Orthodox Church/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - يشارك قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في المقر البطريركي والمجمعي في دير القديس دانيال ستافروبيجيك في موسكو.
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - جاء فنانو فرقة الدولة "كرينيتسا" إلى مركز الاقتراع في السفارة الروسية في بكين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (الفرقة في جولة في المدينة).
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - جاء فنانو فرقة الدولة "كرينيتسا" إلى مركز الاقتراع في السفارة الروسية في بكين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (الفرقة في جولة في المدينة).
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - مراقبة من الكاميرون، الصحفية في بوابة توغو ديلي نيوز فوس نديدي، إليز ليندا خلال زيارة مجموعة من المراقبين الأجانب إلى مركز المراقبة العامة للانتخابات الرئاسية الروسية، الذي تم إنشاؤه في الغرفة العامة لإقليم كراسنويارسك في كراسنويارسك الروسية
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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - مراقبة من الكاميرون، الصحفية في بوابة توغو ديلي نيوز فوس نديدي، إليز ليندا خلال زيارة مجموعة من المراقبين الأجانب إلى مركز المراقبة العامة للانتخابات الرئاسية الروسية، الذي تم إنشاؤه في الغرفة العامة لإقليم كراسنويارسك في كراسنويارسك الروسية
© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - أشخاص يشاركون في حملة "أنا أستعد للتصويت" قبل بدء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 715 الذي يحمل اسم بطل روسيا "الفريق رومان كوتوزوف" في ماريوبول
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© Sputnik . Alexandr Suhov/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - أشخاص يشاركون في حملة "أنا أستعد للتصويت" قبل بدء بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 715 الذي يحمل اسم بطل روسيا "الفريق رومان كوتوزوف" في ماريوبول
© Sputnik . Alexandr Piragis / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا)
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© Sputnik . Alexandr Piragis/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 42 في بتروبافلوفسك (كامتشاتكا)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سكادوفسك، روسيا
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© Sputnik . Dmitry Makeev/
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 - التصويت للمواطنين الروس في سكادوفسك، روسيا