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https://sputnikarabic.ae/20240317/مغني-راب-أمريكي-شهير-يعتنق-الإسلام-ويردد-الشهادة-في-فيديو-متداول-1087056115.html
مغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام ويردد الشهادة في فيديو متداول
مغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام ويردد الشهادة في فيديو متداول
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي الشهير، ليل جون، وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي. 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T07:21+0000
2024-03-17T07:21+0000
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ويظهر جون في الفيديو، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، من داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يردد وراء الإمام الشهادتين.وتصادف اعتناق ليل جون الإسلام خلال شهر رمضان، الذي يتميز لدى المسلمين بالصيام وأداء العبادات.وليل جون (52 عاما)، من مواليد مدينة أتلانتيا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي هو جوناثان إتش سميث، ونال شهرته من تقديم النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.وصرح ليل جون الشهر الماضي، في مقابلة معه، أن انفصاله عن زوجته وبلوغه سن الخمسين - وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية - قاده إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.يشار إلى أن ليل جون هو ثاني أمريكي يعلن اعتناق الإسلام خلال أيام، بعد الكاتب والناشط شون كينغ ، الذي شارك مقطع فيديو له مع زوجته، وهما يرددان الشهادة، ويشهران إسلامهما في مركز فالي رانش الإسلامي في إيرفينغ، في ولاية تكساس الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220514/أسطورة-كرة-القدم-الكاميرونية-باتريك-مبوما-يعتنق-الإسلام-فيديو--1062208870.html
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نادي الفيديو

مغني راب أمريكي شهير يعتنق الإسلام ويردد الشهادة في فيديو متداول

07:21 GMT 17.03.2024
© AP Photo / Mark Petermanمطرب الراب الأمريكي، ليل جون
مطرب الراب الأمريكي، ليل جون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
مطرب الراب الأمريكي، ليل جون
© AP Photo / Mark Peterman
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي الشهير، ليل جون، وهو يعلن اعتناقه الدين الإسلامي.
ويظهر جون في الفيديو، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، من داخل مسجد الملك فهد في كولفر سيتي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو يردد وراء الإمام الشهادتين.
وتصادف اعتناق ليل جون الإسلام خلال شهر رمضان، الذي يتميز لدى المسلمين بالصيام وأداء العبادات.
وليل جون (52 عاما)، من مواليد مدينة أتلانتيا في ولاية جورجيا، واسمه الحقيقي هو جوناثان إتش سميث، ونال شهرته من تقديم النوع الفرعي من موسيقى الهيب هوب (الراب) في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
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وصرح ليل جون الشهر الماضي، في مقابلة معه، أن انفصاله عن زوجته وبلوغه سن الخمسين - وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية - قاده إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.
يشار إلى أن ليل جون هو ثاني أمريكي يعلن اعتناق الإسلام خلال أيام، بعد الكاتب والناشط شون كينغ ، الذي شارك مقطع فيديو له مع زوجته، وهما يرددان الشهادة، ويشهران إسلامهما في مركز فالي رانش الإسلامي في إيرفينغ، في ولاية تكساس الأمريكية.
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