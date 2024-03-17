https://sputnikarabic.ae/20240317/ملك-الأردن-والمستشار-الألماني-يحذران-من-خطورة-الهجوم-الإسرائيلي-على-رفح-1087067671.html
ملك الأردن والمستشار الألماني يحذران من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح
ملك الأردن والمستشار الألماني يحذران من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح
سبوتنيك عربي
بحث ملك الأردن عبدالله الثاني مع المستشار الألماني أولاف شولتس، التطورات في قطاع غزة، كما حذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في حال شنت إسرائيل هجوما على... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T11:59+0000
2024-03-17T11:59+0000
2024-03-17T11:59+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله، المستشار شولتس في مدينة العقبة، اليوم الأحد.وخلال اللقاء، أكد ملك الأردن على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.ولفت إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، مضيفا أنها تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.وجدد الملك عبدالله التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.وحذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.كما تطرق الطرفان إلى دور الاتحاد الأوروبي وجهوده من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240317/كاتس-إسرائيل-لن-توقف-الحرب-ودون-الدخول-إلى-رفح-لا-يمكن-تحقيق-النصر-1087067189.html
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أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
ملك الأردن والمستشار الألماني يحذران من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح
بحث ملك الأردن عبدالله الثاني مع المستشار الألماني أولاف شولتس، التطورات في قطاع غزة، كما حذرا من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في حال شنت إسرائيل هجوما على رفح.
وحسب وكالة
الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله، المستشار شولتس في مدينة العقبة، اليوم الأحد.
وخلال اللقاء، أكد ملك الأردن على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.
ولفت إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، مضيفا أنها تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.
وجدد الملك عبدالله التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.
وحذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح
، الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
كما تطرق الطرفان إلى دور الاتحاد الأوروبي وجهوده من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى
" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين من أهالي غزة غالبيتهم نساء وأطفال.