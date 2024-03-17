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https://sputnikarabic.ae/20240317/وزير-خارجية-إيطاليا-مصر-دولة-أساسية-لاستقرار-المنطقة-لكن-نريد-أن-نعرف-حقيقة-مقتل-ريجيني-1087057961.html
وزير خارجية إيطاليا: مصر دولة أساسية لاستقرار المنطقة لكن نريد أن نعرف حقيقة مقتل ريجيني
وزير خارجية إيطاليا: مصر دولة أساسية لاستقرار المنطقة لكن نريد أن نعرف حقيقة مقتل ريجيني
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن "مصر من الدول الإسلامية المعتدلة، التي تعد جزءا أساسيا من محاولة التوصل لاتفاق يحمل السلام إلى قطاع غزة". 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T08:59+0000
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وشدد أنطونيو تاياني على أن "مصر دولة أساسية لاستقرار شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أكي".من ناحية أخرى، أبدى وزير الخارجية الإيطالي في تصريحاته، عن رغبته في معرفة "الحقيقة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر بعام 2020"، لافتا إلى أن "من خلال الحوار مع المصريين، تمكنت الحكومة الإيطالية من إحضار الباحث في جامعة بولونيا، باتريك زكي إلى روما".جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، قبل زيارة تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إلى مصر، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبعض رؤساء الوزراء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب أمور أخرى.وتعليقا على زيارة ميلوني، فقد أعرب تاياني عن اقتناعه بأنها "أبلت حسنا بالذهاب إلى مصر".وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، صرحت أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوقع مذكرة تفاهم مع مصر خلال زيارتها القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وفي سياق متصل، أفاد بيان للرئاسة المصرية، أن "القاهرة تستضيف، اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة".
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إيطاليا, مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا, مصر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزير خارجية إيطاليا: مصر دولة أساسية لاستقرار المنطقة لكن نريد أن نعرف حقيقة مقتل ريجيني

08:59 GMT 17.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badiasأنطونيو تاجاني
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
أنطونيو تاجاني
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن "مصر من الدول الإسلامية المعتدلة، التي تعد جزءا أساسيا من محاولة التوصل لاتفاق يحمل السلام إلى قطاع غزة".
وشدد أنطونيو تاياني على أن "مصر دولة أساسية لاستقرار شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط"، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أكي".
من ناحية أخرى، أبدى وزير الخارجية الإيطالي في تصريحاته، عن رغبته في معرفة "الحقيقة فيما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر بعام 2020"، لافتا إلى أن "من خلال الحوار مع المصريين، تمكنت الحكومة الإيطالية من إحضار الباحث في جامعة بولونيا، باتريك زكي إلى روما".
جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، قبل زيارة تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إلى مصر، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبعض رؤساء الوزراء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب أمور أخرى.
وتعليقا على زيارة ميلوني، فقد أعرب تاياني عن اقتناعه بأنها "أبلت حسنا بالذهاب إلى مصر".
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وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، صرحت أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوقع مذكرة تفاهم مع مصر خلال زيارتها القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع تونس، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وفي سياق متصل، أفاد بيان للرئاسة المصرية، أن "القاهرة تستضيف، اليوم الأحد، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة".
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