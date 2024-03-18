عربي
بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تضرب-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087104202.html
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" التابعة لوحدة المدفعية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، إطلاق النار على تجمعات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T07:45+0000
2024-03-18T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من الرصد لهزيمة مجموعة العدو التخريبية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية.ويقوم طاقم المدفعية بقصف مراكز القيادة والمركبات القتالية المدرعة المموهة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية، كما يقوم أيضًا بإجراء بقصف ضد مدفعية العدو وأطقم مدافع الهاون على مدار الساعة.ويكشف مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، عن الأهداف ويحددون محاولات تناوب وحدات العدو في المنطقة الحدودية، ويتم نقل المعلومات على الفور إلى نقطة مراقبة المدفعية لتوجيه ضربة استباقية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

07:45 GMT 18.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" التابعة لوحدة المدفعية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، إطلاق النار على تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لروسيا الاتحادية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من الرصد لهزيمة مجموعة العدو التخريبية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية.
منظومة فيربا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
أمس, 14:12 GMT
ويقوم طاقم المدفعية بقصف مراكز القيادة والمركبات القتالية المدرعة المموهة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية، كما يقوم أيضًا بإجراء بقصف ضد مدفعية العدو وأطقم مدافع الهاون على مدار الساعة.
ويكشف مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، عن الأهداف ويحددون محاولات تناوب وحدات العدو في المنطقة الحدودية، ويتم نقل المعلومات على الفور إلى نقطة مراقبة المدفعية لتوجيه ضربة استباقية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ عملية بمنطقة مستشفى الشفاء في غزة02:48 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"أمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала