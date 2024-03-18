https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تضرب-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087104202.html
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" التابعة لوحدة المدفعية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، إطلاق النار على تجمعات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T07:45+0000
2024-03-18T07:45+0000
2024-03-18T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من الرصد لهزيمة مجموعة العدو التخريبية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية.ويقوم طاقم المدفعية بقصف مراكز القيادة والمركبات القتالية المدرعة المموهة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية، كما يقوم أيضًا بإجراء بقصف ضد مدفعية العدو وأطقم مدافع الهاون على مدار الساعة.ويكشف مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، عن الأهداف ويحددون محاولات تناوب وحدات العدو في المنطقة الحدودية، ويتم نقل المعلومات على الفور إلى نقطة مراقبة المدفعية لتوجيه ضربة استباقية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
تواصل أطقم مدافع الهاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30" التابعة لوحدة المدفعية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، إطلاق النار على تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، في المناطق الحدودية لروسيا الاتحادية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من الرصد لهزيمة مجموعة العدو التخريبية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية.
ويقوم طاقم المدفعية بقصف مراكز القيادة والمركبات القتالية المدرعة المموهة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية، كما يقوم أيضًا بإجراء بقصف ضد مدفعية العدو وأطقم مدافع الهاون على مدار الساعة.
ويكشف مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، عن الأهداف ويحددون محاولات تناوب وحدات العدو في المنطقة الحدودية، ويتم نقل المعلومات على الفور إلى نقطة مراقبة المدفعية لتوجيه ضربة استباقية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.