https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html
القوات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
القوات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو لإسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، فوق... 17.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-17T14:12+0000
2024-03-17T14:12+0000
2024-03-17T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أطقم منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" التابعة لوحدة من مجموعة القوات التي تغطي حدود الدولة الروسية طائرة هليكوبتر "مي –8" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت تحلق في اتجاه قرية كوزينكي فوق مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ميرنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1087065844.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مروحية "مي 8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو لإسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أطقم منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" التابعة لوحدة من مجموعة القوات التي تغطي حدود الدولة الروسية طائرة هليكوبتر "مي –8" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت تحلق في اتجاه قرية كوزينكي فوق مقاطعة بيلغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي أحبط جميع المحاولات الأوكرانية
لاختراق المنطقة الحدودية من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة كوزينكا في مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه بيلغورود، صدت الضربات النارية والإجراءات المختصة للوحدات الروسية الهجمات وأوقفت جميع محاولات الاختراق إلى الأراضي الحدودية لروسيا من قبل مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة قرية كوزينكا في مقاطعة بيلغورود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.