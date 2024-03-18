https://sputnikarabic.ae/20240318/ترامب-على-إسرائيل-إنهاء-الحرب-في-غزة-بسرعة-نحن-بحاجة-للسلام-1087103231.html
"نحن بحاجة للسلام".. ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بسرعة
"نحن بحاجة للسلام".. ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بسرعة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام". 18.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب ردا على سؤال عما سيقوله لنتنياهو، بشأن الحرب في غزة: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".وأضاف خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، قائلًا: "انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية".وأعرب ترامب عن دعمه لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، لكنه تجنب دعم نتنياهو علنا.هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة، إذ أنه في الأيام الأولى بعد هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد نتنياهو لفشله في منع الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20240318/نتنياهو-يتهم-الغرب-بفقدان-الضمير-والذاكرة-1087102118.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
"نحن بحاجة للسلام".. ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب في غزة بسرعة
06:45 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 06:47 GMT 18.03.2024)
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام".
وقال ترامب ردا على سؤال عما سيقوله لنتنياهو، بشأن الحرب في غزة: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".
وتابع ترامب، بالقول: "لقد حدث غزو مروع. وبالمناسبة، لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسا".
وأضاف خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، قائلًا: "انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لإسرائيل كانت بدافع السياسة الداخلية".
مشيرا إلى أن شومر "ينظر إلى أين يمكنه الحصول على المزيد من الأصوات"، مضيفا: "أعتقد أنه يرى الفلسطينيين ويرى المسيرات، كما تعلمون، إنها كبيرة، ويقول أريد أن أسير في هذا الاتجاه بدلا من إسرائيل"، وأشار ترامب إلى أن "شومر تخلى عن إسرائيل".
وأعرب ترامب عن دعمه لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، لكنه تجنب دعم نتنياهو علنا.
ووعد ترامب بـ"إعادة السلام" في الشرق الأوسط، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "سأفعل شيئين، سأعمل من اليوم الأول من تولي منصبي رسميا لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. استعادة السلام في الشرق الأوسط".
هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة، إذ أنه في الأيام الأولى بعد هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتقد نتنياهو لفشله في منع الحرب.