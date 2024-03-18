https://sputnikarabic.ae/20240318/جنرال-أوكراني-يدعو-الغرب-إلى-وضع-أسلحة-نووية-في-البلاد-1087115589.html
جنرال أوكراني يدعو الغرب إلى وضع أسلحة نووية في البلاد
جنرال أوكراني يدعو الغرب إلى وضع أسلحة نووية في البلاد
سبوتنيك عربي
يعتقد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، النائب السابق لأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن كييف يمكن أن تعرض على شركائها الغربيين نشر... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:46+0000
2024-03-18T13:46+0000
2024-03-18T13:46+0000
رصد عسكري
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وقال كريفونوس في مقابلة مع وسائل إعلام: "يمكن لساستنا أن يصلوا إلى مستوى التواصل مع زملائنا الأمريكيين أو البريطانيين ويقولوا: دعونا نمنح الإذن بنشر حاملات الأسلحة النووية والذخائر النووية على أراضي أوكرانيا. لقد دخلت أسلحة روسيا إلى بيلاروسيا. ما الذي يمنعنا من الاقتراح على الفرنسيين أو البريطانيين أن يفعلوا الشيء نفسه؟.وقال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي ونشارينكو، نهاية فبراير/شباط الماضي، إنه يؤيد عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا هو "الخيار الوحيد للبقاء".وفي عام 2022، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب موجّه إلى الروس، بأن الغرب تجاوز كل الحدود في سياسته المناهضة لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. ووفقا له، لجأ الغرب إلى الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. ذكّر الرئيس الروسي الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تتجه في اتجاههم.
https://sputnikarabic.ae/20240318/الدفاع-الروسية-الجيش-يتقدم-في-اتجاه-دونيتسك--ويصد-هجوما-أوكرانيا-1087108206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنرال أوكراني يدعو الغرب إلى وضع أسلحة نووية في البلاد
يعتقد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، النائب السابق لأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني سيرغي كريفونوس، أن كييف يمكن أن تعرض على شركائها الغربيين نشر حاملات الأسلحة النووية والذخيرة النووية في أوكرانيا.
وقال كريفونوس في مقابلة مع وسائل إعلام: "يمكن لساستنا أن يصلوا إلى مستوى التواصل مع زملائنا الأمريكيين أو البريطانيين ويقولوا: دعونا نمنح الإذن بنشر حاملات الأسلحة النووية والذخائر النووية على أراضي أوكرانيا. لقد دخلت أسلحة روسيا إلى بيلاروسيا. ما الذي يمنعنا من الاقتراح على الفرنسيين أو البريطانيين أن يفعلوا الشيء نفسه؟.
وقال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي ونشارينكو، نهاية فبراير/شباط الماضي، إنه يؤيد عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا هو "الخيار الوحيد للبقاء".
وفي عام 2022، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب موجّه إلى الروس، بأن الغرب تجاوز كل الحدود في سياسته المناهضة لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. ووفقا له، لجأ الغرب إلى الابتزاز النووي واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا.
ذكّر الرئيس الروسي الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تتجه في اتجاههم.