https://sputnikarabic.ae/20240318/حادث-مروع-لسقوط-أطنان-الأرز-على-سيدة-هندية-فيديو-1087114698.html
حادث مروع لسقوط أطنان الأرز على سيدة هندية... فيديو
حادث مروع لسقوط أطنان الأرز على سيدة هندية... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط أكياس من الأرز على سيدة هندية كانت تنظف متجرا. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:15+0000
2024-03-18T13:15+0000
2024-03-18T13:15+0000
مجتمع
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وتظهر المشاهد قيام المرأة وهي تكنس الأرض داخل المتجر في مدينة نافي مومباي الهندية، وفجأة سقطت عليها كومة من أكياس الأرز، حيث علقت تحت الأكياس.وسرعان ما قام زملاؤها في العمل بإنقاذها، حيث تصرفوا بسرعة وبدأوا في إزالة أكوام الأرز، وقامو باخراجها من الوضع بسلام، وكان من الممكن أن تفقد المرأة حياتها لو تأخر العمال بمساعدتها.وأشارت التقارير إلى أن المرأة أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حادث مروع لسقوط أطنان الأرز على سيدة هندية... فيديو
تناقلت وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط أكياس من الأرز على سيدة هندية كانت تنظف متجرا.
وتظهر المشاهد قيام المرأة وهي تكنس الأرض داخل المتجر في مدينة نافي مومباي الهندية، وفجأة سقطت عليها كومة من أكياس الأرز، حيث علقت تحت الأكياس.
وسرعان ما قام زملاؤها في العمل بإنقاذها، حيث تصرفوا بسرعة وبدأوا في إزالة أكوام الأرز، وقامو باخراجها من الوضع بسلام، وكان من الممكن أن تفقد المرأة حياتها لو تأخر العمال بمساعدتها.
وأشارت التقارير إلى أن المرأة أصيبت بجروح وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.