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https://sputnikarabic.ae/20240318/خبير-بريطاني-يكشف-توقعاته-لما-سيحدث-قريبا-في-أوكرانيا-1087126380.html
خبير بريطاني يكشف توقعاته لما سيحدث قريبا في أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف توقعاته لما سيحدث قريبا في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن المدفعية الصاروخية الروسية ستضرب أهدافًا استراتيجية في أوكرانيا بشكل جماعي بعد استنفاد الدفاع الجوي للقوات... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T20:23+0000
2024-03-18T20:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "هناك تقارير تفيد بأن مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية بدأت في الانخفاض إلى مستويات حرجة".وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لصاروخ "إسكندر-إم" يصيب معدات أوكرانية، وبحسب الوزارة، دمر الصاروخ نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240318/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و143-مسيرة-أوكرانية-1087108330.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني يكشف توقعاته لما سيحدث قريبا في أوكرانيا

20:23 GMT 18.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن المدفعية الصاروخية الروسية ستضرب أهدافًا استراتيجية في أوكرانيا بشكل جماعي بعد استنفاد الدفاع الجوي للقوات الأوكرانية تمامًا.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "هناك تقارير تفيد بأن مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية بدأت في الانخفاض إلى مستويات حرجة".
وتابع ميركوريس: "وبحلول نهاية مارس/آذار، سيضطرون إلى الحفاظ على الذخيرة، مما سيسمح للروس بشن المزيد من الهجمات بالصواريخ والطائرات دون طيار، ولن تتمكن أوكرانيا من فعل أي شيء لمواجهة ذلك".
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لصاروخ "إسكندر-إم" يصيب معدات أوكرانية، وبحسب الوزارة، دمر الصاروخ نظام الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط مروحية "مي- 8" و143 مسيرة أوكرانية
11:29 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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