https://sputnikarabic.ae/20240318/روسيا-قرار-واشنطن-بشأن-عدم-نشر-الأسلحة-النووية-في-الفضاء-مسيس-1087126837.html

روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"

روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"

سبوتنيك عربي

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن مشروع قرار أمريكا واليابان بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء،... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T20:40+0000

2024-03-18T20:40+0000

2024-03-18T20:40+0000

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الغالبية العظمى من مبادرات زملائنا الغربيين، تبين أنها فارغة وفي أحسن الأحوال ليست أكثر من ترويج ذاتي من جانبهم".وأشار إلى أن "هذا يعطي انطباعًا قويًا بأن هذه ليست أكثر من خطوة دعائية أخرى من قبل واشنطن".وأكد بوليانسكي أن هذا ليس مفاجئًا، لأن الصيغة الواردة فيه لم تناقش على مستوى الخبراء وفي المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالفضاء الخارجي.وأوصح بوليانسكي أن روسيا ملتزمة التزامًا راسخًا بافتراض أنه لن يكون هناك منتصرون في أي حرب نووية، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.وقال: "روسيا ملتزمة التزاما راسخُا بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار (أي جهة) في الحرب النووية، ولهذا السبب من الضروري منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، وبهذا المعنى، نتوقع من الزملاء الغربيين التخلي عن مسارهم الخطير والمدمر للغاية".

https://sputnikarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html

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