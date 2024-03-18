https://sputnikarabic.ae/20240318/روسيا-قرار-واشنطن-بشأن-عدم-نشر-الأسلحة-النووية-في-الفضاء-مسيس-1087126837.html
روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"
روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن مشروع قرار أمريكا واليابان بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء،... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T20:40+0000
2024-03-18T20:40+0000
2024-03-18T20:40+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/30/1044423031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31acf8e9c63d2223d21aa3143ea65d40.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الغالبية العظمى من مبادرات زملائنا الغربيين، تبين أنها فارغة وفي أحسن الأحوال ليست أكثر من ترويج ذاتي من جانبهم".وأشار إلى أن "هذا يعطي انطباعًا قويًا بأن هذه ليست أكثر من خطوة دعائية أخرى من قبل واشنطن".وأكد بوليانسكي أن هذا ليس مفاجئًا، لأن الصيغة الواردة فيه لم تناقش على مستوى الخبراء وفي المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالفضاء الخارجي.وأوصح بوليانسكي أن روسيا ملتزمة التزامًا راسخًا بافتراض أنه لن يكون هناك منتصرون في أي حرب نووية، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.وقال: "روسيا ملتزمة التزاما راسخُا بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار (أي جهة) في الحرب النووية، ولهذا السبب من الضروري منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، وبهذا المعنى، نتوقع من الزملاء الغربيين التخلي عن مسارهم الخطير والمدمر للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/30/1044423031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6d350634f3d151b1ab706a04e7e453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: قرار واشنطن بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء "مسيس"
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن مشروع قرار أمريكا واليابان بشأن عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء، وفقًا للتقييم الأولي لروسيا، مُسَيَّس ومنفصل عن الواقع.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الغالبية العظمى من مبادرات زملائنا الغربيين، تبين أنها فارغة وفي أحسن الأحوال ليست أكثر من ترويج ذاتي من جانبهم".
وشدد على أن "مشروع القرار الذي قدمته أمريكا بشأن عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي، والذي قدم نهاية الأسبوع الماضي، مسيس للغاية وبعيدًا عن الواقع".
وأشار إلى أن "هذا يعطي انطباعًا قويًا بأن هذه ليست أكثر من خطوة دعائية أخرى من قبل واشنطن".
وأكد بوليانسكي أن هذا ليس مفاجئًا، لأن الصيغة الواردة فيه لم تناقش على مستوى الخبراء وفي المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالفضاء الخارجي.
وأوصح بوليانسكي أن روسيا ملتزمة التزامًا راسخًا بافتراض أنه لن يكون هناك منتصرون في أي حرب نووية، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع أن يتخلى الغرب عن مساره الخطير.
وقال: "روسيا ملتزمة التزاما راسخُا بالفرضية التي مفادها عدم إمكانية انتصار (أي جهة) في الحرب النووية، ولهذا السبب من الضروري منع الصراعات المسلحة بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية، وبهذا المعنى، نتوقع من الزملاء الغربيين التخلي عن مسارهم الخطير والمدمر للغاية".