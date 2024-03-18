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https://sputnikarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html
أمريكا تعلن رغبتها في مناقشة الحد من التسلح مع روسيا والصين
أمريكا تعلن رغبتها في مناقشة الحد من التسلح مع روسيا والصين
سبوتنيك عربي
أفادت الممثلة الدائمة لأمريكا في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، بأن أمريكا تريد الآن، دون شروط مسبقة، الدخول في مناقشات ثنائية مع الصين وروسيا حول موضوع... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T16:00+0000
2024-03-18T16:00+0000
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وقالت غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أمريكا مستعدة للدخول في مناقشات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة. كل ما عليك فعله هو أن تقول نعم وتجلس إلى الطاولة بحسن نية".وفي وقت سابق، أكد نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا بشأن الحد من التسلح.وقال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنغز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".وأضاف روز أن هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو غير موجود حاليًا، الأمر الذي يسبب قلقا وأسفا شديدين للحكومة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عدم-وجود-حوار-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-1086952858.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين

أمريكا تعلن رغبتها في مناقشة الحد من التسلح مع روسيا والصين

16:00 GMT 18.03.2024
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أفادت الممثلة الدائمة لأمريكا في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، بأن أمريكا تريد الآن، دون شروط مسبقة، الدخول في مناقشات ثنائية مع الصين وروسيا حول موضوع الحد من التسلح.
وقالت غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أمريكا مستعدة للدخول في مناقشات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة. كل ما عليك فعله هو أن تقول نعم وتجلس إلى الطاولة بحسن نية".
وفي وقت سابق، أكد نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا بشأن الحد من التسلح.
الأعلام الأمريكية والروسية في البعثة الدائمة للولايات المتحدة في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
أمريكا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح
13 مارس, 16:05 GMT
وقال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنغز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".
وأضاف روز أن هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو غير موجود حاليًا، الأمر الذي يسبب قلقا وأسفا شديدين للحكومة الأمريكية.
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