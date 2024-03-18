https://sputnikarabic.ae/20240318/أمريكا-تعلن-رغبتها-في-مناقشة-الحد-من-التسلح-مع-روسيا-والصين-1087120837.html

أمريكا تعلن رغبتها في مناقشة الحد من التسلح مع روسيا والصين

أمريكا تعلن رغبتها في مناقشة الحد من التسلح مع روسيا والصين

سبوتنيك عربي

أفادت الممثلة الدائمة لأمريكا في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، بأن أمريكا تريد الآن، دون شروط مسبقة، الدخول في مناقشات ثنائية مع الصين وروسيا حول موضوع... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T16:00+0000

2024-03-18T16:00+0000

2024-03-18T16:00+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg

وقالت غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أمريكا مستعدة للدخول في مناقشات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين الآن، دون شروط مسبقة. كل ما عليك فعله هو أن تقول نعم وتجلس إلى الطاولة بحسن نية".وفي وقت سابق، أكد نائب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي في وزارة الطاقة الأمريكية فرانك روز، أن أمريكا تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الاتصالات مع روسيا بشأن الحد من التسلح.وقال روز، خلال ندوة نظمها معهد "بروكنغز" الأمريكي: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة للحد من المخاطر".وأضاف روز أن هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو غير موجود حاليًا، الأمر الذي يسبب قلقا وأسفا شديدين للحكومة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-عدم-وجود-حوار-مع-روسيا-بشأن-الحد-من-التسلح-1086952858.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين