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https://sputnikarabic.ae/20240318/سقوط-الإعلامي-المصري-عمرو-الليثي-في-فراغ-خرساني-في-الطابق-الثالث-فيديو-1087113619.html
سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في فراغ خرساني بالطابق الثالث... فيديو
سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في فراغ خرساني بالطابق الثالث... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو يوضح لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي، في فراغ خرساني بالطابق الثالث، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس". 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T13:05+0000
2024-03-18T13:10+0000
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وفي الفيديو ظهر الليثي وهو يجري مقابلات مع عمال في طابق مرتفع ضمن إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس"، الذي يبث في رمضان عبر فضائية" الحياة".وخلال إجراء المقابلات لم يلاحظ الإعلامي وجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث، فانزلقت قدماه وسقط بداخله وصرخ طالبا المساعدة قائلا: "ألحقوني".وتم نقل الليثي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة واستمر في تصوير برنامجه.
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سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في فراغ خرساني بالطابق الثالث... فيديو

13:05 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 18.03.2024)
© Photo / Twitterسقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في فاصل خرساني بالطابق الثالث
سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في فاصل خرساني بالطابق الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Photo / Twitter
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انتشر مقطع فيديو يوضح لحظة سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي، في فراغ خرساني بالطابق الثالث، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس".
وفي الفيديو ظهر الليثي وهو يجري مقابلات مع عمال في طابق مرتفع ضمن إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس"، الذي يبث في رمضان عبر فضائية" الحياة".
وخلال إجراء المقابلات لم يلاحظ الإعلامي وجود فراغ في خرسانة الطابق الثالث، فانزلقت قدماه وسقط بداخله وصرخ طالبا المساعدة قائلا: "ألحقوني".
وتم نقل الليثي إلى المستشفى وخرج بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة واستمر في تصوير برنامجه.
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